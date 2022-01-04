İğrenç istismar: 9 yaşındaki kızını Adnan Oktar'a getirdi! "Bir taş ile iki kuş vurursun"

26 YIL 6 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamenin değerlendirme kısmında ise Adnan Oktar'ın 9 yaşındaki mağdur çocuğu 10 kere gördüğü ve tacizde bulunduğu belirtildi. Şüpheli Dilek Ç.'nin Adnan Oktar'a "Aşkım, bir tanem" şeklinde hitap etmediği zaman dövdüğü ve kızı olan mağduru örgüte kazandırmaya çalıştığı belirtildi.

İddianamede şüpheli Dilek Ç.'nin "Kan hısımlığı ilişkisi içinde bulunan çocuğun cinsel istismarı" ve "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından toplamda 14 yıldan 26 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Tutuklu şüpheli önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Şu an 18 yaşında olan mağdur S.M. ise Adnan Oktar'ın çok kez cinsel ve sözel tacizine maruz kaldığını belirterek "Bunların hepsini ses kaydına aldım, mahkemeye sundum. Çünkü ben anlattığımda kimsenin bana inanacağını, o yaştaki bir kız çocuğuna inanacaklarını düşünmüyordum" diyerek kendisine yapılan tacizin ses kayıtlarında mevcut olduğunu söyledi.

Mağdur S.M. "Ben şu an sadece buna 'dur' denilmesini istiyorum. Daha fazla bunun hiçbir kız çocuğuna yaşatılmasını istemiyorum. Bunu yaşayan kız çocuklarının da kendilerinden utanmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bizim bir suçumuz yoktu. Küçük kız çocuğuydum 9 yaşında ne olduğunun farkında değildim, nasıl olduğunun hiçbir şeyin farkında değildim. Fakat bir şekilde çok şükür kurtuldum. Bu yüzden de 2015'te ifade vermek istedim yeniden dava sürecinde" şeklinde konuştu.

Şikayetçi olmasının ardından örgüt üyelerinin kendisine internette açılan hesaplar üzerinden saldırdığını ve iftiralar atıldığını belirten S.M. "9 yaşındaki bir kız çocuğu nasıl 60 yaşındaki bir adam tarafından tacize uğranılmak ister?" dedi.