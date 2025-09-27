İki evlatları ile son yemeklerini yemişlerdi... Anne ve babanın ifadesi ortaya çıktı: Görümcem el yapımı salça getirmişti

"EL YAPIMI SALÇA KULLANDIM"

Anne Aleyna Birkent, akşam 22.00 sıralarında ailece yemek yediklerini, kendisi, eşi ve Rabia'nın tavuk ile salçalı makarna, oğlunun ise sadece salçalı makarna yediğini söyleyerek şu ifadeyi verdi: "Eşime ve çocuklarıma salçalı makarna ve tavuk göğüs yaptım. Ben, eşim ve Rabia tavuk ve makarna yedik. Oğlum sadece salçalı makarna yedi. Makarnanın içerisinde tavuk suyu yoktu. Başkaca ortak yediğimiz bir şey yoktur. Ertesi gün yani sabah saatlerinde hastaneye gittik çünkü gece boyunca sabaha kadar ben kocam ve çocuklarım kustuk çok rahatsız olmuştuk. Gittiğimiz özel hastane beni Sultangazi'de bulunan hastaneye sevk etti kalbimde hasar ve zayıflama olduğu için. Görümcem bana el yapımı salça getirmişti. Salçayı nereden getirdi bilmiyorum. Ben bu bahse konu salçayı hazırladığım yemekte kullanmıştım. İlk kullanışımdı ayrıca öyle hatırlıyorum. Şüphelendiğim bir durum yok."

Eyüpsultan'da yemek sonrası fenalaşan anne kalp krizi geçirmiş, 2 çocuğu hayatını kaybetmişti: Son görüntüleri ortaya çıktı! | Video