Eyüpsultan'da yemek sonrası fenalaşan anne kalp krizi geçirmiş, 2 çocuğu hayatını kaybetmişti: Son görüntüleri ortaya çıktı! | Video

Eyüpsultan'da Yücel ve Aleyna Birkent çifti, 4 ve 2 yaşındaki çocukları Alparslan ve Melisa Rabia ile birlikte yemek yedikten sonra fenalaştı. Hastaneye giden aileden anne Aleyna Birkent’in kalp krizi geçirdiği belirlenirken, taburcu olan ve tekrar rahatsızlanan 4 ve 2 yaşındaki kardeşler hayatını kaybetti. Öte yandan, annenin tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, ailenin hastaneye girişi anlarına ait görüntüler ortaya çıktı.