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Giriş Tarihi: 16.2.2024

İkinci astronot hazırlıklara başladı

MURATHAN YILDIRIM MURATHAN YILDIRIM
İkinci astronot hazırlıklara başladı
Türkiye'nin ikinci astronotu olmaya hazırlanan Tuva Cihangir Atasever (31), uzayda gerçekleştireceği deneylerin test çalışmalarına başladı. Atasever'in, yörünge altı uçuşunu nisan ayının ilk haftasında yapması öngörülüyor. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile birlikte 8 ay boyunca aynı eğitimlerden geçen Atasever, nisan ayında 80 kilometrelik bir yörünge altı uçuş için uzaya gitmeye hazırlanıyor. Tarihi misyon kapsamında Atasever'in 7 deney yapması planlanıyor. Deneylerin test çalışmalarına şimdiden başladığı öğrenilen Atasever, uçuşa ilişkin eğitimleri ise fırlatılış gününden 2 hafta önce ABD'de almaya başlayacak.




3 SAAT SÜRECEK
Uluslararası Havacılık Federasyonu (FAI), 100 kilometrelik irtifanın altını 'uzay' olarak tanımlamadığı için bu uçuşlar 'yörünge altı' olarak adlandırılıyor. ABD ise bu irtifayı uzay olarak kabul ediyor. Edinilen bilgilere göre, Türkiye'nin ikinci uzay misyonunun yaklaşık 3 saat sürmesi ve ardından Atasever'in yeniden yeryüzüne dönmesi bekleniyor.
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İkinci astronot hazırlıklara başladı
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