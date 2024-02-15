İkinci astronot hazırlıklara başladı

Türkiye'nin ikinci astronotuolmayahazırlananTuva CihangirAtasever (31),uzayda gerçekleştireceğideneylerintest çalışmalarınabaşladı. Atasever'in,yörünge altı uçuşununisan ayının ilk haftasındayapması öngörülüyor.Türkiye'nin ilkastronotu Alper Gezeravcı ile birlikte8 ay boyunca aynı eğitimlerdengeçen Atasever, nisan ayında80 kilometrelik bir yörünge altıuçuş için uzaya gitmeye hazırlanıyor.Tarihi misyon kapsamındaAtasever'in 7 deney yapmasıplanlanıyor. Deneylerin testçalışmalarına şimdiden başladığıöğrenilen Atasever, uçuşa ilişkineğitimleri ise fırlatılış gününden2 hafta önce ABD'de almayabaşlayacak.Uluslararası Havacılık Federasyonu (FAI), 100 kilometrelik irtifanın altını 'uzay' olarak tanımlamadığı için bu uçuşlar 'yörünge altı' olarak adlandırılıyor. ABD ise bu irtifayı uzay olarak kabul ediyor. Edinilen bilgilere göre, Türkiye'nin ikinci uzay misyonunun yaklaşık 3 saat sürmesi ve ardından Atasever'in yeniden yeryüzüne dönmesi bekleniyor.