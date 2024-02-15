İkinci astronot hazırlıklara başladı

Türkiye'nin ikinci astronotu
olmaya
hazırlanan
Tuva Cihangir
Atasever (31),
uzayda gerçekleştireceği
deneylerin
test çalışmalarına
başladı. Atasever'in,
yörünge altı uçuşunu
nisan ayının ilk haftasında
yapması öngörülüyor.
Türkiye'nin ilk
astronotu Alper Gezeravcı ile birlikte
8 ay boyunca aynı eğitimlerden
geçen Atasever, nisan ayında
80 kilometrelik bir yörünge altı
uçuş için uzaya gitmeye hazırlanıyor.
Tarihi misyon kapsamında
Atasever'in 7 deney yapması
planlanıyor. Deneylerin test
çalışmalarına şimdiden başladığı
öğrenilen Atasever, uçuşa ilişkin
eğitimleri ise fırlatılış gününden
2 hafta önce ABD'de almaya
başlayacak.
3 SAAT SÜRECEK
Uluslararası Havacılık Federasyonu (FAI), 100 kilometrelik irtifanın altını 'uzay' olarak tanımlamadığı için bu uçuşlar 'yörünge altı' olarak adlandırılıyor. ABD ise bu irtifayı uzay olarak kabul ediyor. Edinilen bilgilere göre, Türkiye'nin ikinci uzay misyonunun yaklaşık 3 saat sürmesi ve ardından Atasever'in yeniden yeryüzüne dönmesi bekleniyor.