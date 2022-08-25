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Giriş Tarihi: 25.8.2022 23:36 Son Güncelleme: 26.8.2022 00:04

İbrahim Tatlıses sahneye çıktı! ‘Melekler korudu beni’

Ünlü sanatçı Tatlıses, Bodrum’da kaza geçirdi. Kaygan zemin nedeniyle kontrolden çıkan aracı öndeki kamyona çarpıp şarampole yuvarlandı. Minibüste sıkışan Tatlıses,  uzun uğraşlar sonucu kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı. Tatlıses, tedavisi tamamlandıktan sonra sahneye çıktı. Tatlıses’in sahnede ilk sözleri, “Melekler korudu beni. Evlatlarım yanımdaydı. Allah bizi korudu” oldu.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
İbrahim Tatlıses sahneye çıktı! ‘Melekler korudu beni’

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, İbrahim Tatlıses dahil 6 kişinin yaralandığı kazanın detayları ortaya çıktı. Kapuz Caddesi'nden saat 10.50'de Ortakent yönüne giden Gültekin Gülsoy'un kullandığı kamyonun, bölünmüş yola 60 metre kala yağmurun kayganlaştırdığı yolda kontrolden çıkıp, savrulduktan sonra karşı şeride geçerek Uğur Yılmaz yönetimindeki ve İbrahim Tatlıses'in de bulunduğu minibüsle çarpıştığı öğrenildi. Çarpışmanın şiddetiyle Yılmaz'ın kullandığı minibüsün, arkadan gelen Mehmet Ali Timurhan'ın kullandığı otomobilin ön kısmına çarptığı, kamyon ve minibüsün uçuruma düştüğü belirtildi.

Sıkıştığı yerden kurtarılan İbrahim Tatlıses ile diğer yaralılar apar topar hastaneye kaldırıldı. Tatlıses'in üzerine beyaz örtü örtülerek ambulansa taşındığı görüldü.

İBRAHİM TATLISES'TEN İLK PAYLAŞIM

Öte yandan Bodrum'da geçirdiği trafik kazası sonrası kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan İbrahim Tatlıses, bir video paylaştı.

"Arayan soran herkesten Allah razı olsun. Akşam (konserinde) görüşmek üzere" diyen Tatlıses'in türkü söylediği görüldü.

HASTANEDEN YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

Tatlıses'in sağlık durumu ile ilgili, tedaviye alındığı özel hastaneden yazılı açıklama yapıldı. Genel durumunun iyi olduğu belirtilen açıklamada, tedavisinin devam ettiği kaydedildi.

TATLISES TABURCU EDİLDİ!

Bodrum'da geçirdiği trafik kazasında ayak tarak kemiklerinde kırıklar olan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Tatlıses'in yanında bulunan ve koruma polisi olduklarını iddia eden kişilerce basın mensuplarının görüntü almalarına izin verilmedi. Tatlıses, ambulansla önceden planlandığı üzere bu gece Yalıkavak'ta sahne alacağı restorana gitmek üzere hareket etti.

SAHNEYE ÇIKTI

Hastaneden taburcu edilen Tatlıses, beyaz tişörtle sahneye çıktı. Tarak kemikleri kırık olduğu için alçıya alınan Tatlıses, tekerlekli sandalyede şarkı söyledi. Tatlıses, "Melekler korudu beni. Evlatlarım yanımdaydı. Allah bizi korudu" dedi. Tatlıses sahnede ilk olarak 'Haydi Söyle' şarkısını seslendirdi.

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İbrahim Tatlıses sahneye çıktı! ‘Melekler korudu beni’
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