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İbrahim Tatlıses, tekerlekli sandalye ile konser verdi 26.08.2022 | 01:21
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği trafik kazasında ayak tarak kemiklerinde kırıklar olan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses tedavisinin ardından Yalıkavak'ta sahne aldı. Tatlıses, ayakları sargılı bir şekilde tekerlekli sandalyeye oturarak hayranlarına şarkı söyledi.