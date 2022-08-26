Video Magazin İbrahim Tatlıses, tekerlekli sandalye ile konser verdi
İbrahim Tatlıses, tekerlekli sandalye ile konser verdi

İbrahim Tatlıses, tekerlekli sandalye ile konser verdi

26.08.2022 | 01:21

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği trafik kazasında ayak tarak kemiklerinde kırıklar olan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses tedavisinin ardından Yalıkavak'ta sahne aldı. Tatlıses, ayakları sargılı bir şekilde tekerlekli sandalyeye oturarak hayranlarına şarkı söyledi.

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