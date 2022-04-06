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Giriş Tarihi: 6.4.2022 11:50 Son Güncelleme: 6.4.2022 12:01

İnşaat ustası 4 metre yükseklikten düştü! O anlar kamerada

DHA
İnşaat ustası 4 metre yükseklikten düştü! O anlar kamerada

Bursa'da fabrikanın bahçesine yeni yapılan deponun üzerini kapamak için çalışan inşaat ustası Hüseyin Yılmaz (57), ayağının altındaki sacın kayması sonucu 4 metre yükseklikten düşüp yaralandı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, İnegöl ilçesi, Yenice Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir mobilya fabrikasında meydana geldi. Bahçede yeni yapılan deponun üzerini kapatmak için çalışan 2 ustadan Hüseyin Yılmaz, ayağının altındaki sacın kayması sonucu dengesini kaybedip 4 metre yükseklikten beton zemine düştü.



İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Yılmaz, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yılmaz'ın sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.



Bu arada olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; iki ustanın üzerinde durduğu sacın kaydığı, Hüseyin Yılmaz'ın dengesini kaybederek beton zemine düştüğü, diğer ustanın ise demirlere tutunarak düşmekten son anda kurtulduğu görülüyor.

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İnşaat ustası 4 metre yükseklikten düştü! O anlar kamerada
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