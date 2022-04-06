Bursa'da inşaat işçisi 4 metre yükseklikten düştü! O anlar kamerada | Video

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Bursa'da fabrikanın bahçesine yeni yapılan deponun üzerini kapamak için çalışan inşaat ustası Hüseyin Yılmaz (57), ayağının altındaki sacın kayması sonucu 4 metre yükseklikten düşüp yaralandı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Bu arada olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; iki ustanın üzerinde durduğu sacın kaydığı, Hüseyin Yılmaz'ın dengesini kaybederek beton zemine düştüğü, diğer ustanın ise demirlere tutunarak düşmekten son anda kurtulduğu görülüyor.