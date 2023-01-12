İstanbul Süryani Kadim Vakfı Başkanı Sait Susin: "Erdoğan'ın iradesi olmasaydı biz bu kiliseyi yapamazdık"

"KAZANIMLARI HAYAL BİLE EDEMEZDİK"

Susin; "Son yirmi yıldaki kazanımlarımız hayal bile edemezdik. Bu noktada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Biz bunu sadece burada değil yurt dışında da söylüyoruz.



Hiçbir şekilde, 20 yılda her konuda çok büyük destek aldık. Okul açılmamıza izin verilmiyordu. İlk defa 2013'te okul açtık. 2008'de çıkan vakıflar yasasıyla azınlık vakıflarının neredeyse tamamına can suyu oldu. Erdoğan'ın iradesi olmasaydı biz bu kiliseyi yapamazdık." ifadelerini kullandı.