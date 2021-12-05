VATANDAŞ FIRSATÇILIĞA TEPKİ GÖSTERDİ: ŞİKAYETÇİYİZ

Vatandaşlar ise, "Çok şikayetçiyiz" diyerek gizli zamma tepki gösterdi. Mehmet Arı, "Ekmek bugün 2,5 lira olmuş, yarın 6 lira olmuş, eğer insanlar bunu sorgulayamıyorsa yaşam standartlarını da belirleyemezler" dedi. Gülhanım Kardeş ise fırından ekmek aldıktan sonra, "Çok şikayetçiyiz, simit oldu 3,5 lira, biz ne yiyeceğiz ne içeceğiz. 3 tane ekmek aldım, bir de simit 20 lira" diye konuştu.