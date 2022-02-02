Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da gizemli kazı! Helikopterli aramaların nedeni ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 2.2.2022 13:30 Son Güncelleme: 2.2.2022 13:35

İstanbul'da gizemli kazı! Helikopterli aramaların nedeni ortaya çıktı

İHA
İstanbul’da gizemli kazı! Helikopterli aramaların nedeni ortaya çıktı

İstanbul Büyükçekmece'de emniyet ekipleri tarafından boş bir arazide gerçekleştirilen helikopter destekli arama tekrar başladı. Boş alandaki arama çalışmalarına vidanjör desteği ile devam edilirken arama çalışmalarının nedeni ortaya çıktı

İstanbul Büyükçekmece'de emniyet ekipleri tarafından dün başlatılan arama çalışmalarına vidanjör desteiği ile devam ediliyor. Dün başlayan ve bugün devam eden arama çalışmalarının sebebi ortaya çıktı. İşte detaylar...

YENİDEN BAŞLAMIŞTI

İstanbul Büyükçekmece'de boş bir alanda dün gece polis tarafından gerçekleştirilen helikopter destekli arama, bugün de kepçe ve su birikintisinin giderilmesi için vidanjör yardımıyla devam etti. Aramanın Anadolu Adliyesine bağlı bir soruşturma gereği yapıldığı söylendi.

Öğrenilen bilgiye göre arama çalışmaları bir süredir kayıp olan M.K isimli kişinin bulunmasına yönelik başlatıldı.

BOŞ ARAZİYİ İŞARET ETTİ, ARAMA BAŞLADI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından M.K isimli kişinin bulunması için başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan bir tanık, Büyükçekmece'deki boş araziyi işaret edince arama çalışmaları orada yoğunlaştı.

ARAMALAR SÜRÜYOR

Pınartepe Mahallesinde dün akşam saatlerinde İstanbul Polisi tarafından boş bir alanda helikopter destekli bir arama çalışması yapılmaya başlanmıştı. Yapılan çalışmalar bugün gündüz saatlerinde de devam etti. Yapılan çalışmalarda bölgede biriken su birikintisini kaldırmak için vidanjörden de yardım alındı. Aramalarda bir kepçe de hazır bulundu. Aramaların Anadolu Adliyesinde yürütülen bir soruşturma kapsamında yapıldığı öğrenildi.
Aramalardan henüz sonuç alınmazken polisin alandaki araması devam ediyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da gizemli kazı! Helikopterli aramaların nedeni ortaya çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA