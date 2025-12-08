İstanbul’da kayıp liseli alarmı: Kızından haber alamayan baba polise koştu!

İstanbul Sultangazi'de yaşayan bir baba, liseli kızının evden ayrıldıktan sonra geri dönmemesi üzerine polise başvurarak kayıp ihbarında bulundu.

İstanbul'da kayıp liseli alarmı

2 GÜNDÜR ARANIYOR

İfade tutanağına göre olay, 07.12.2025 günü saat 15.30 sıralarında gerçekleşti. Baba, kızının eve geç gelmesi nedeniyle aralarında tartışma yaşandığını, tartışmanın ardından Zeynep'in evi terk ettiğini ve bir daha haber alınamadığını söyledi. Ailenin yaptığı kendi aramalarından sonuç çıkmayınca polis merkezine başvuruldu.

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ VE KIYAFETLERİ TUTANAĞA GEÇTİ

Baba Ekrem V., polis merkezinde kızının kaybolduğu andaki görünümünü detaylarıyla anlattı. Tutanakta, Zeynep'in evden çıktığında siyah, sıfır kol kıyafet ve mavi kot pantolon giydiği belirtildi. Genç kızın 160 cm boylarında, 60 kilo civarında, siyah saçlı, kahverengi gözlü ve beyaz tenli olduğu ifade edildi. Ayrıca Zeynep'in yanında kimlik ve cep telefonu bulunmadığı, bu nedenle iletişim kuramadıkları kaydedildi.

"KIZIMIN BULUNMASINI İSTİYORUM"

İfadede baba, şunları söyledi: "Kızımın polis marifetiyle bulunarak tarafıma teslim edilmesini istiyorum. Kayıp kaldığı süre içinde başına bir şey gelmesi halinde ayrıca şikayetçi olacağım."

POLİS GENÇ KIZI BULMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Sultangazi Çocuk Büro Amirliği ekiplerinin, tutanakta yer alan bilgiler doğrultusunda geniş çaplı bir arama çalışmasına başladığı öğrenildi. Genç kızın bir an önce bulunması için çevredeki güvenlik kameraları ve olası adresler de inceleniyor.