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Giriş Tarihi: 8.1.2024 11:04

İstanbul’da maganda dehşeti: İçip içip havaya ateş açtı!

Olay İstanbul Zeytinburnu’nda yaşandı. Bir maganda alkol aldıktan sonra belindeki silahı çekerek havaya ateş açtı. Sosyal medyada o anları “Şefaatinize ihtiyacım yok, mezarımdan taş çalmayın, yeter” notuyla paylaşan maganda, polis tarafından evinde gözaltına alındı. Emniyette, "Sosyal medyada paylaşmak için eğlence amaçlı ateş açtım” diyen ve geceyi nezarethanede geçiren maganda adliyeye sevk edildi.

İHA
İstanbul’da maganda dehşeti: İçip içip havaya ateş açtı!
Zeytinburnu Kazlıçeşme'de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, bir maganda alkol aldıktan belinden silahını çekerek havaya defalarca ateş açtı. Maganda o anları kaydettirip bir de "Şefaatinize ihtiyacım yok, mezarımdan taş çalmayın, yeter" notuyla sosyal medyada paylaştı.

Görüntülerin ardından harekete geçen Zeytinburnu Asayiş Büro Amirliği polisleri, kısa sürede şahsın Murat H. (35) olduğunu tespit etti. Yeşiltepe Mahallesi'ndeki evine giden polis şahsı dün akşam saatlerinde yakaladı.

Gözaltına alınan Murat H., ifadesinde alkolünde etkisiyle eğlence amaçlı sosyal medyada paylaşmak için havaya ateş açtığını kimseye zarar verme niyetinin olmadığını söylediği öğrenildi.

Emniyette "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "6136 SKM" suçlarından adli işlemi yapıldıktan sonra geceyi nezarethanede geçiren Murat H., adliyeye sevk edildi...

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İstanbul’da maganda dehşeti: İçip içip havaya ateş açtı!
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