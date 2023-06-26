İstanbul’da su seviyesi alarm veriyor

Yeteri kadar yağış alamayan İstanbul'da barajların doluluk oranı düştü. İSKİ verilerine göre yüzde 44.68 olarak açıklanan doluluk oranı son 10 yılın en düşük 2. seviyesi. İstanbul'un önemli barajlarından Alibeyköy Barajı da bu durumdan nasibini aldı. Doluluk oranı yüzde 24.52 olarak ölçülen Alibeyköy barajında daha önceden balıkların yüzdüğü alanlarda şimdi keçi ve koyunların otladığı görüldü.Diğer barajların doluluk oranları ise şöyle: Büyükçekmece yüzde 27.82, Darlık yüzde 52.01, Elmalı yüzde 32.11, Istrancalar yüzde 27.9, Kazandere yüzde 3.12, Ömerli yüzde 66.7, Papuçdere yüzde 3.15, Sazlıdere yüzde 22.38, Terkos yüzde 35.89.