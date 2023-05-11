İyi ki varsınız gençler

Bir bacağı ampute edilmiş olarak Elbistan'da yaşayan Vilhel Yıldırım (56), depremde enkaz altında kalarak sağlam olan bacağından yaralandı. İstanbul'daki Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir süre tedavi gören Yıldırım'ın yaralı bacağı kesildi. Trakya Üniversitesi'nde okuyan bir öğrencinin bilgilendirmesiyle durumdan haberi olan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İrfan Coşkun ve ekibi, afetzedenin yürümesini kolaylaştırmak amacıyla kolları sıvadı. Üniversite tarafından Edirne'de misafir edilen depremzedeye okulun ortopedik ve protez laboratuvarında öğrencilerin de desteğiyle protez bacaklar yapıldı. TÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ortopedik Protez ve Ortez Programı Öğretim Görevlisi Hayati Kaya, "Muhtemelen 2 aya kalmaz tek bir koltuk değneğiyle mobilize olur. Protezleri uyguladığımız gibi bağımsız, destek almadan yürümeye başladı" dedi. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kurtaran da "Burada bir firmamız da sağ olsun protez malzemelerinde sponsor oldu. Protez öğrencilerimizle birlikte protezin ölçüsünü alarak hastaya uygun şekilde üretimini yaptık ve ayağa kaldırdık. Hastamızın ilk yürüyüşleri kayıt altına alınmış oldu" diye konuştu. Depremde birçok yakınını da kaybettiğini aktaran Yıldırım, "Allah razı olsun hocalarımdan iki bacağıma da protez yaptılar. Önceden tek ayakla zorlanıyordum. Şimdi çok iyiyim iki ayağımla. Tek ayakla koltuk değnekleriyle yürüyordum, biraz alışınca onları da bırakacağım inşallah" dedi. AA