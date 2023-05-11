Haberler Yaşam Haberleri İyi ki varsınız gençler
Giriş Tarihi: 12.5.2023

İyi ki varsınız gençler

Tek bacağıyla hayatını sürdüren Vilhel Yıldırım, diğer bacağını da depremde kaybetti. Trakya Üniversitesi öğrencileri, Edirne’de misafir ettikleri Yıldırım’a protez bacaklar yaptı

İyi ki varsınız gençler
Bir bacağı ampute edilmiş olarak Elbistan'da yaşayan Vilhel Yıldırım (56), depremde enkaz altında kalarak sağlam olan bacağından yaralandı. İstanbul'daki Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir süre tedavi gören Yıldırım'ın yaralı bacağı kesildi. Trakya Üniversitesi'nde okuyan bir öğrencinin bilgilendirmesiyle durumdan haberi olan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İrfan Coşkun ve ekibi, afetzedenin yürümesini kolaylaştırmak amacıyla kolları sıvadı. Üniversite tarafından Edirne'de misafir edilen depremzedeye okulun ortopedik ve protez laboratuvarında öğrencilerin de desteğiyle protez bacaklar yapıldı. TÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ortopedik Protez ve Ortez Programı Öğretim Görevlisi Hayati Kaya, "Muhtemelen 2 aya kalmaz tek bir koltuk değneğiyle mobilize olur. Protezleri uyguladığımız gibi bağımsız, destek almadan yürümeye başladı" dedi. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kurtaran da "Burada bir firmamız da sağ olsun protez malzemelerinde sponsor oldu. Protez öğrencilerimizle birlikte protezin ölçüsünü alarak hastaya uygun şekilde üretimini yaptık ve ayağa kaldırdık. Hastamızın ilk yürüyüşleri kayıt altına alınmış oldu" diye konuştu. Depremde birçok yakınını da kaybettiğini aktaran Yıldırım, "Allah razı olsun hocalarımdan iki bacağıma da protez yaptılar. Önceden tek ayakla zorlanıyordum. Şimdi çok iyiyim iki ayağımla. Tek ayakla koltuk değnekleriyle yürüyordum, biraz alışınca onları da bırakacağım inşallah" dedi. AA

EN ÇOK OKUNANLAR

FETÖ ve CHP'den kaset operasyonu! Muharrem İnce kumpaslara boyun eğdi
Son dakika: Gençler sordu Başkan Erdoğan yanıtladı: "Anketlere değil meydanlara inanırım"
KONDA'dan 7'li masaya 'Seçim anketi' kıyağı! "Erdoğan'dan sil Kılıçdaroğlu ve Akşener'e yaz" operasyonu!
Danla Bilic'ten büyük skandal! AK Parti seçmenine yönelik alçak küfrü meşrulaştırmaya çalıştı
Sözde milliyetçi Mansur Yavaş'tan teröristbaşı Öcalan'a "Apo Bey" yakıştırması
Muharrem İnce çekildiğini açıkladı! Eski CHP’li isimden çok çarpıcı açıklamalar: CHP yönetimi şimdi göbek atıyordur
Türkiye’nin en büyük şehir parkı bugün ziyaretçilere açıldı! İstanbul'un yeşil koridoru olacak
Memleket Partisi Uşak İl Başkanı Engin Toraman'dan Erdoğan'a destek kararı
HDP'lilerden AK Partili vekil adayına ölüm tehdidi: Kafanıza mermi yersiniz! Şoke eden görüntüler
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
İyi ki varsınız gençler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA