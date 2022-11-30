İzmir derbisindeki olaylara karışan 28 şüpheli adliyeye sevk edilecek

Spor Toto 1'inci Lig'de Göztepe ile Altay arasında oynanan İzmir derbisinde olayların başlamasına neden olan sis ve işaret fişeğini stada sırt çantasıyla sokup tuvalete bırakan özel ambulans şoförleri Anıl Gügercin ile Hakan K.'nın da aralarında bulunduğu 28 şüphelinin emniyetteki ifade alma işlemleri tamamlandı.

28 şüphelinin 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 6222 sayılı kanuna muhalefet suçundan bugün adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

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