Haberler Yaşam Haberleri İzmir derbisindeki olaylara karışan 28 şüpheli adliyeye sevk edilecek
Giriş Tarihi: 30.11.2022 11:13

İzmir derbisindeki olaylara karışan 28 şüpheli adliyeye sevk edilecek

Göztepe ile Altay arasında oynanan İzmir derbisinde olayıların başlamasına neden olan  28 şüphelinin 'Kasten öldürmeye teşebbüsten' adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir derbisindeki olaylara karışan 28 şüpheli adliyeye sevk edilecek

Spor Toto 1'inci Lig'de Göztepe ile Altay arasında oynanan İzmir derbisinde olayların başlamasına neden olan sis ve işaret fişeğini stada sırt çantasıyla sokup tuvalete bırakan özel ambulans şoförleri Anıl Gügercin ile Hakan K.'nın da aralarında bulunduğu 28 şüphelinin emniyetteki ifade alma işlemleri tamamlandı.

28 şüphelinin 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 6222 sayılı kanuna muhalefet suçundan bugün adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

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İzmir derbisindeki olaylara karışan 28 şüpheli adliyeye sevk edilecek
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