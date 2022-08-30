Giriş Tarihi: 30.8.2022 15:20Son Güncelleme: 30.8.2022 15:36
Son dakika: İzmir'de sivil bir helikopter kalkış sırasında yan yattı
Son dakika haberi: İzmir' in Çİğli ilçesi Organize Sanayi bölgesinde özel bir şirkete ait helkopterin havalanmak için kalkış yaptığı sırada pervanesinin yere çarpması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişinin yaralandığı bildirildi .
Son dakika haberi: İzmir' in Çİğli ilçesi Organize Sanayi bölgesinde özel bir şirkete ait helkopterin havalanmak için kalkış yaptığı sırada pervanesinin yere çarpması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişinin yaralandığı bildirildi .