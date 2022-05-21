Kadıköy’de esrarengiz cinayet!





ÇALIŞTIĞI OFİSTE CİNAYETE KURBAN GİTTİ



Polis tarafından yapılan kontrolde Şeyma Biran'ın, başka bir diş hekimiyle ortak olarak kullandıkları ofisinde cansız bedeni bulundu. Polis ekipleri çevrede önlem alırken Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, diş hekiminin ofisinde saatlerce inceleme yaptı.