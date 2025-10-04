Kadın emeğine değer katanlara ödül

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından 'Aile Yılı' kapsamında düzenlenen "Kadın ve Aile" temalı fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu. Seçici Kurul'un değerlendirmesi sonunda İmran Yavuz, Ümmü Kandilcioğlu ve Okan Öntürk ilk üçe girdiler. Kadının aile içindeki görünmeyen emeğini ve dönüştürücü rolünü sanatın diliyle görünür kılmayı amaçlayan yarışmaya 865 kişi toplam 2023 fotoğrafla katıldı. Törende konuşan KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Av. Dr. Canan Sarı Gazze ve Sumud Filosu'na yapılan İsrail saldırısını kınadı. Sarı "İnsani yardım koridoru acilen açılmalı, gönüllüler serbest bırakılmalı ve uluslararası toplum, bu hukuk tanımazlığa karşı sesini yükseltmelidir" dedi. Kazlıçeşme Sanat'ta düzenlenen Ödül Töreni'ne KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Av. Dr. Canan Sarı, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve çok sayıda davetli katıldı. KADEM'in 12 yıldır, kadının onuru ile yaşayacağı güvenli bir toplum ve adaletli bir gelecek inşa etmek için çalıştığını vurgulayan KADEM Yönetim Kurulu Başkanı, bu faaliyetler içinde sanata ayırdıkları yerin kendilerine çok güçlü bir destek sağladığını belirtti.