Haberler Yaşam Haberleri Kadınları takip eden şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 5.10.2022 13:17

Kadınları takip eden şüpheli yakalandı

İstanbul Sarıyer’de, bir kadını takip ederek rahatsızlık verdiği ve konut dokunulmazlığını ihlal ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin geçtiğimiz aylarda da başka bir kadını takip edip taciz ettiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kadınları takip eden şüpheli yakalandı

Rumeli Hisarı Mahallesi'nde bir evde oturan A.B.B, şüphelendiği bir kişiyi bahçede görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese giden ekipler, aynı mahalledeki D.A. isimli kadını takip ettiği belirlenen şüpheli H.S.B'yi evin bahçesinde yakaladı. Yapılan araştırmada ekipler, şüphelinin, D.A'yı mayıs ayında da takip ettiğini, sonrasında olay yerinden kaçtığını ve bugün de aynı adrese geldiğini belirledi.

Araştırmayı derinleştiren ekipler, zanlının A.B.B. ile D.A'nın ortak arkadaşı olan A.A.Ç. isimli kadını da 28 Eylül gecesi takip ettiğini tespit etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli H.S.B, "konut dokunulmazlığının ihlali" ve "ısrarlı takip" suçundan adliyeye sevk edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a net mesaj: Ne yaparsan yap, biz gereğini yapmaya hazırız
90 bin taşeron işçiye kadro müjdesi Bakan Bilgin'den geldi! 90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek, kimleri kapsıyor?
SON DAKİKA HABERİ | Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda ne açıklayacak? 84 milyona 'ekran başına' çağrısı yapılmıştı
Aile Destek Programı 850-1250 TL ödeme ne zaman yatacak, yattı mı? Aile Destek Programı Paketi (sosyal yardım) başvuru nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir?
SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ne açıklayacak? Yeni anayasa mı geliyor?
CHP'liler belediyeyi FETÖ imamıyla birlikte soydu! Avcılar Belediyesi'ndeki yolsuzlukta yeni gelişmeler
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü teklifine tepki: Güya günah çıkartıyor...
Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Sigara zammı sonrası güncel fiyatlar ile bugün sigaraya zam mı geldi? (5 Ekim 2022)
GREEN CARD 2022 BAŞVURU EKRANI, ŞARTLARI ve TARİHLERİ II Green Card başvurusu nasıl yapılır, ücretsiz mi, pasaport gerekli mi?
Avrupa'daki enerji krizi iki ülkeyi harekete geçirdi: 9 yıl aradan sonra ilk kez...
ARKADAŞINA GÖNDER
Kadınları takip eden şüpheli yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA