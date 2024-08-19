Kağıthane’de gizemli saldırının detaylarına SABAH ulaştı! Filistinli iş adamını kim öldürdü?

Olay, Pazar akşamı saat 22.30 sıralarında Kâğıthane Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Park halinde olan otomobilde bulunan 3 kişi, maskeli kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. El yapımı susturucu takılı Pietro Beretta Gardone VT ibareli 7.65 mm ruhsatsız tabanca kullanılan saldırıda otomobildeki Filistinli olduğu öğrenilen kişi ve koruması yaralanırken, şoför koltuğunda oturan Filistinli ise olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri, adreste çok sayıda boş kovan ve susturuculu silah tespit etti.