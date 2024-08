Kandıra’da 27 yaşında bir genç daha ölüme kulaç attı! Arkadaşları gözyaşlarına boğuldu

Kocaeli ve çevre illerden her gün yüzlerce ziyaretçiyi ağırlayan Kandıra sahillerinden neredeyse her gün üzücü bir haber geliyor. Karadeniz'in hırçın dalgaları, her yaz olduğu gibi bu yıl da birçok can kaybına neden oluyor. Bu üzücü durumlar genellikle yapılan uyarılara uymayarak, hava koşullarının olumsuz olduğu günlerde denize girenler, kayalıklardan atlayanlar veya cankurtaran hizmetinin bulunmadığı bölgelerde denize girenlerden kaynaklanıyor.

GENÇ FİDAN KURTARILAMADI

Kandıra'da cumartesi gününün ilk saatlerinde acı haber gece geç saatlerde Sarısu mevkiinden geldi. Çaya giren 36 yaşındaki bir genç, boğularak hayatını kaybetti. Gün içinde farklı noktalarda da boğulma tehlikesi geçiren birçok kişi, yapılan müdahalelerle kurtarıldı. Ancak akşam saatlerinde Sarısu Sahili'nde yine üzücü bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bir grup arkadaşıyla birlikte cankurtaranın bulunmadığı bir bölgede denize giren 27 yaşındaki Fırat Akman, bir anda gözden kayboldu. Arkadaşları tarafından bir süre sonra denizden çıkarılan genç için hemen ambulans çağrıldı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kurtarılamadı. Gencin cenazesi adli işlemleri sonrasında toprağa verilmek üzere memleketi Batman'a gönderildi.

YETKİLİLER UYARIYOR

Bölgede yaşanan üzücü olayların ardından yetkililer, vatandaşları bu tür olayların yaşanmaması için cankurtaran hizmetinin bulunmadığı noktalarda denize girmemeleri ve olumsuz hava koşullarında denize girmenin yasaklandığı durumlarda denize girmemeleri konusunda uyardı.

