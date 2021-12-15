Kanlı plan son anda önlenmişti! Kandil’in kodları çözüldü! Tam 37 kez…





İddiaya göre, dağ kadrosundaki hücre, planlanan eylemi polisiye soruşturmalara adı karışmamış ve GBT'ye takılmayacak kişilerden seçti. O patlayıcılar ve saldırının yöntemi, Kamışlı'daki PKK/YPG'li Esat K. tarafından "cezaevi arkadaşı" olarak ifade edilen İstanbul'daki Yaşar S.'ye aktarıldı. Halkın yoğun olarak seyahate çıktığı tarihe göre planlanan eylem için 15 Temmuz Demokrasi Otogarı hedef seçildi. Bombalar kırsaldan Türkiye'ye sokulduktan sonra PKK/YPG üyesi Esat K., Yaşar S.'yi arayarak ilk etapta sırt çantasının Harem Otogarı'na gönderildiğini aktardı. Patlayıcı dolu çantanın daha sonra Fatih Aksaray'da bir adreste olduğu ifade edildi. Esat K.'nın temasa geçtiği Yaşar S., hemen Ramazan A. ile İbrahim Z.'ye ulaşarak Fatih Aksaray'da kendisine ait içinde "emanet" olduğu ileri sürülen bir çanta olduğunu, kendisinin karantinada olduğunu ifade ederek o çantayı şehirler arası otobüs terminaline götürmelerini istedi.