Kapıda vizeyi alan Samos’a koştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl sonu Atina'da görüştüğü Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, yapılan görüşmeler sonrasında Yunan adalarında Türklere kapıda vize uygulamasına geçileceğini duyurmuştu. Kapıda vize uygulaması İstanköy (Kos), Midilli (Lesvos), Rodos, Sisam (Samos) ve Sakız (Chios) adaları için 30 Mart'ta başladı. 9 günlük bayram tatilini fırsat bilenler, kapıda vize alıp adalara akın etti. Samos Adası esnafı, Türk turistlerin ilgisinden duydukları memnuniyeti SABAH'a anlattı.Otel ve kafe sahibi Michalis Moraitis (66): Samos'ta doğdum ve büyüdüm. Babaannem Aydın'ın Söke ilçesindeki Doğanbey Köyü'nden Samos'a gelmiş. Kapıda vize uygulamasından çok memnumuz. Erdoğan ve Miçatakis'e bu anlaşmayı yaptıkları için teşekkür ederim. Biz dost iki ülkeyiz. Buna inanıyoruz. Başbakanımıza bu güzel komşuluk ilişkilerini yürüttüğü için minnettarız. Türkler tatil için Yunanistan'a gelmeyi seviyorlar. Kapıda vize uygulaması önümüzdeki yıllarda da devam eder diye umuyorum.Restoran sahibi Lui Galanos (66): Türklerin adaya gelmesinden dolayı çok memnumuz. Samos şehir merkezi ekonomisinin yaklaşık yüzde 70'i Türk turistler. Onlara her zaman kapımız açık.Kafe sahibi Dimitris Dilaveris (51): Dedem bu mekanı 1938'de açmış. 86 yıldır faaliyetteyiz. Bu adadaki en eski mekan. 1992'den beri ben işletiyorum. Kapıda vize uygulamasından dolayı Türk turist sayısında büyük bir artış oldu. Türk turistler adaya gelerek yemek yiyip, geziyorlar. Mutlu oluyorlar. Ünlü Türk müşterilerimiz bile var. Türkler ve Yunanlılar kardeşiz. Benzer kültüre sahibiz. Ben ailem Söke ilçesine bağlı Doğanbey Köyü'nden buraya gelmiş. Soyadım zaten Dilaver" diye konuştu.Otel işletmecisi Ioannis Trovas (31), "Samos'ta 22 odalı bir otel işletiyorum. Kapıda vize uygulamasının ardından daha çok Türk'ün adaya gelip ziyaret edeceğini ve daha uzun süre kalacağını düşünüyorum. Bu vize uygulamasından memnunuz" dedi.Restoran işletmecisi Boyla Galanou (61), "Kapıda vize uygulaması başladıktan sonra geçen hafta çok güzel geçti. Bütün hafta boyunca restoranımızda Türk müşterileri ağırladık. Taverna gecelerimiz oluyor. Müzik programlarımız var. Türkler Samos'a gelip keyifli vakit geçiriyorlar. Mutlu geri dönüyorlar" ifadelerini kullandı.