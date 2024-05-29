Kapkaççıdan ilginç ifade: Kadını görünce, telefonu çalmaya karar verdim

Adana'da yolda yürüyen Selda A.'nın (52) elindeki cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan 20 yaşındaki İsa A. yakalandı. Şüpheli İsa A., "Kadını yürürken görünce, telefonu çalmaya karar verdim. Arkasından yaklaşıp, elinden alıp, kaçtım. Telefonu da bir iş yerine sattım" diye ifade verdi, tutuklandı.

MARKETTEN EVE DÖNERKEN

Olay, 21 Mayıs'ta Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'nde meydana geldi. Market alışverişi yaptıktan sonra eve dönen Selda A., sokakta yürüdüğü sırada yüzünü şapkayla gizleyen bir şüpheli yaklaştı. Şüpheli, Selda A.'nın elindeki cep telefonunu çalıp, koşarak kaçtı. Bağırarak yardım isteyen mağdur kadın, şüphelinin peşinden koştu ancak yakalayamadı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

PİŞKİN İFADE

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kamera kayıtlarını inceleyip, şüphelinin İsa A. olduğunu tespit etti. Mekan Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı belirlenen şüpheli, yapılan baskında yakalandı. Emniyete götürülen İsa A., ifadesinde, "Kadını yürürken görünce, telefonu çalmaya karar verdim. Arkasından yaklaşıp, elinden alıp, kaçtım. Telefonu da bir iş yerine sattım" dedi.

SON ADRESİ CEZAEVİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsa A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çaldığı cep telefonu ise sattığı iş yerinden alınıp, Selda A.'ya teslim edildi.