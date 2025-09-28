’Kardeşimin ölümünden sorumlusun’ dedi: Silah sıktı, yerde tekmeledi! Sokak ortasındaki dehşet kamerada

KARDEŞİNİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU TUTTULAR

Olay günü Hüseyin K. evinin penceresinden sokağa doğru baktığı sırada kendisini gören akrabası Levent K., 'Ne oldu, birşey mi oldu. Nasıl haberin yok' diyerek küfür etti. Bunun üzerine Hüseyin K., 'Ben size bugüne kadar hakaret etmedim, siz bana neden hakaret ediyorsunuz' dedi. Daha sonra sokağa gelen Burak Ö. de Hüseyin K.'ye hakaret edince taraflar arasında tartışma çıktı. Ardından Hüseyin K.'nin sokakta bulunan çocukları araya girip 'Babam hasta neden kavga ediyorsunuz' diyerek kavgayı bitirmek istedi. Bu sırada Hüseyin K., dayısına ait ruhsatsız tabancayı alarak sokağa indi.