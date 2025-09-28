Video Yaşam Kardeşinin ölümünden sorumlu tuttuğu akrabası tarafından silahla vuruldu yerde tekmelendi | Video
28.09.2025 | 14:22

Beyoğlu’nda yaşayan Burak Ö., Nisan ayında Hasköy-Kasımpaşa Tüneli’nde yaşanan kazada kardeşi Uğurcan Öndek’in (24) hayatını kaybetmesinin ardından akrabası Hüseyin K.’ye (48) husumet beslemeye başladı. Akrabası Burak Ö. ve kuzeni Levent K., kardeşinin ölümünden sorumlu tuttuğu Hüseyin K.’ye 'Nasıl haberin olmaz' diyerek hakaret etti. Silahını çeken Hüseyin K. 2 kişiye önce kurşun yağdırdı ardından da yerde tekmeledi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, saldırgan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Olay anının görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 21 Haziran Cumartesi günü saat 01.00 sıralarında Kaptanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 13 Nisan'da motosikletle Hasköy-Kasımpaşa Tüneli'nde ilerleyen Uğurcan Öndek, meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti. Bu olayın ardından Öndek'in kardeşi Burak Ö., kardeşinin ölümünden sorumlu tuttuğu akrabası Hüseyin K.'ye husumet beslemeye başladı.

KARDEŞİNİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU TUTTULAR
Olay günü Hüseyin K. evinin penceresinden sokağa doğru baktığı sırada kendisini gören akrabası Levent K., 'Ne oldu, birşey mi oldu. Nasıl haberin yok' diyerek küfür etti. Bunun üzerine Hüseyin K., 'Ben size bugüne kadar hakaret etmedim, siz bana neden hakaret ediyorsunuz' dedi. Daha sonra sokağa gelen Burak Ö. de Hüseyin K.'ye hakaret edince taraflar arasında tartışma çıktı. Ardından Hüseyin K.'nin sokakta bulunan çocukları araya girip 'Babam hasta neden kavga ediyorsunuz' diyerek kavgayı bitirmek istedi. Bu sırada Hüseyin K., dayısına ait ruhsatsız tabancayı alarak sokağa indi.

SİLAHLA VURUP YERDE TEKMELEDİ
Sokakta bulunan eşi ve çocuklarını korumak amacıyla silahla sokağa indiğini söyleyen Hüseyin K. akrabalarına 'Neden böyle yapıyorsunuz' diye çıkışınca taraflar arasındaki tartışma daha da büyüdü. Burak Ö.'nün Hüseyin K.'nin göğsüne vurması sonucu tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Burak Ö.'nün elini beline attığını gören Hüseyin K. ondan önce davranıp silahını çekti. Hüseyin K. önce Burak Ö.'yü karnından, Levent K.'yi de bacaklarından vurarak yaralanmalarına neden oldu. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI
Hüseyin K., olayda kullandığı silahla sokaktan kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları, yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

OLAYA KARIŞANLARIN 18 SUÇ KAYDI VAR
Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri ise, şüphelinin Hüseyin K. olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda şüpheli gözaltına alındı. Savcılık tarafından mahkemeye sevk edilen Hüseyin K. 'Kasten öldürmeye teşebbüs ' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hüseyin K.'nin poliste 7, Levent K.'nin 8, Burak Ö.'nün ise 3 suç kaydı olduğu öğrenildi.

