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Giriş Tarihi: 23.2.2023

Kardeşlerini kurtarıp hayata veda etti

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Kardeşlerini kurtarıp hayata veda etti
Türkiye'ye büyük acı yaşatan depremin ardında yürek yakan acı hikâyeler kaldı. Hatay'da iki kardeşiyle birlikte enkaz altında kalan İbrahim Kaba, depremin 3. gününde arama kurtarma ekiplerine sesini duyurup hem kendisinin hem de kardeşlerinin enkazdan çıkarılmasını sağladı. Ancak İbrahim kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gencin ablası Ayşe Nur'un sosyal medyada yaptığı "Cennete görüşelim olur mu?' paylaşımı yürek yaktı.
Hatay'daki enkazda kalan Kaba ailesinden anne ve baba ilk gün enkazdan kurtarılırken 3 kardeş 65 saat enkaz altında kaldı. Kardeşlerden İbrahim ve ablası Ayşe Nur, enkaz altında "İbo iyi misin, seni çok seviyorum", "İyiyim ablacım, ben de seni çok seviyorum. Sakin ol gelecekler" diyerek birbirlerini teskin etti.
Depremin üçüncü gününde arama kurtarma ekiplerinin geldiğini duyan kardeşler, ekiplerin "Sesimi duyan var mı" sorusuna yorgun düşüp cevap veremedi. İbrahim son gücüyle bağırarak ekiplere sesini duyurdu. Bu sayede 3 kardeş enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Ancak İbrahim, hastanede hayatını kaybetti.

'CENNETTE GÖRÜŞELİM OLUR MU?'
Üniversite öğrencisi Ayşe Nur Kaba, yaşadığı acıyı sosyal medya hesabında anlattı. Kardeşinin fotoğrafını "Cennette görüşelim olur mu?" notuyla paylaşan Ayşe Nur, "Kardeşlerimle 65 saat enkazda kaldık. Benden sesimi duyamadıkları için ümidi kesmişlerdi. Erkek kardeşim benim yerimi gösterdi, beni o kurtardı. Canımız vişne suyu çekmişti. Çıktığında da ilk onu istemiş, ben de onu istemiştim. Vişne suyunun bile artık yeri bende ayrı. Her şey boşmuş. Giderken bile iyilik yaptın sen. Gelinliğimin kuşağını sana bağlatmaktı dileğim. Şimdi cennette sana sarılmanın hayalini kuruyorum. Ben kurtulana kadar bekledin benimle bu dünyada. Ablanı yine yalnız bırakmadın. Adını en güzel şekilde yaşatacağız güzel kalplim" ifadelerini kullandı.

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Kardeşlerini kurtarıp hayata veda etti
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