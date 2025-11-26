Kayınpeder tüfekle kahvehaneyi bastı: Eski damadını darp edip bıçakladı!

ŞÜPHELİ BABA-OĞUL YAKALANDI

Önce tüfeğin kabzasıyla darp ettikleri Savaş G.'yi sonrasında bıçaklayan baba-oğul, olay yerinden hızla kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edilen yaralı tedavi altına alınırken, 2 şüpheli de çok geçmeden Yıldırım Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Gözaltındaki saldırganların işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Baba A.K., "Eski damadının kızını zorla kaçırmaya çalıştığını" iddia etti.