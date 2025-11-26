Video Yaşam Kayınpeder tüfekle kıraathaneyi bastı! Eski damadını darp edip bıçakladı | Video
Kayınpeder tüfekle kıraathaneyi bastı! Eski damadını darp edip bıçakladı | Video

Kayınpeder tüfekle kıraathaneyi bastı! Eski damadını darp edip bıçakladı | Video

26.11.2025 | 14:34

Bursa’da eski damadıyla bir süredir aralarında husumet bulunan kayınpeder, yanına aldığı oğluyla birlikte kıraathaneyi tüfekle bastı. Eski damatlarını önce silahla darp eden baba-oğul sonrasında bıçaklayıp kaçtı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesinde bulunan bir kıraathanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski damatları Savaş G.'nin kıraathanede olduğunu öğrenen kayınpeder A.K. yanına aldığı oğlu M.K. ile birlikte tüfekle baskına gitti. Önce tüfeğin kabzasıyla darp ettikleri Savaş G.'yi sonrasında bıçaklayan baba-oğul olay yerinden hızla kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralı tedavi altına alınırken, iki şüpheli çok geçmeden Yıldırım Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Gözaltındaki saldırganların işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kayınpeder tüfekle kıraathaneyi bastı! Eski damadını darp edip bıçakladı | Video 00:39
Kayınpeder tüfekle kıraathaneyi bastı! Eski damadını darp edip bıçakladı | Video 26.11.2025 | 14:34
Hopa açıklarında denizde roket motoru bulunduğu iddiası | Video 00:45
Hopa açıklarında denizde roket motoru bulunduğu iddiası | Video 26.11.2025 | 13:58
Motosikletli sürücü ile yaya arasında nazik yol verme inatlaşması | Video 00:24
Motosikletli sürücü ile yaya arasında nazik yol verme inatlaşması | Video 26.11.2025 | 13:57
Antalya’da tarihi geçmiş 25 ton tavuk ele geçirildi, 2 işletme mühürlendi | Video 01:12
Antalya'da tarihi geçmiş 25 ton tavuk ele geçirildi, 2 işletme mühürlendi | Video 26.11.2025 | 13:16
Hector ve Mailo, uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası oldu | Video 06:44
Hector ve Mailo, uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası oldu | Video 26.11.2025 | 13:16
İzmir’de 15 milyon liralık kaçakçılık operasyonu: 7 tutuklama | Video 01:26
İzmir'de 15 milyon liralık kaçakçılık operasyonu: 7 tutuklama | Video 26.11.2025 | 12:51
Büyükçekmece’de 3 kişinin öldüğü cinayetlerin şüphelisi yakalandı | Video 01:28
Büyükçekmece'de 3 kişinin öldüğü cinayetlerin şüphelisi yakalandı | Video 26.11.2025 | 12:10
Ağabey, 15 yaşındaki kız kardeşini rahatsız eden 2 kişiyi bıçakladı: ’Yeğenimi taciz ediyorlarmış’ | Video 04:16
Ağabey, 15 yaşındaki kız kardeşini rahatsız eden 2 kişiyi bıçakladı: 'Yeğenimi taciz ediyorlarmış' | Video 26.11.2025 | 11:11
Hatay’da ortalığın savaş alanına döndüğü kavga kamerada | Video 01:28
Hatay'da ortalığın savaş alanına döndüğü kavga kamerada | Video 26.11.2025 | 10:54
Ordu’daki kuyumcu soygunu kamerada | Video 04:10
Ordu'daki kuyumcu soygunu kamerada | Video 26.11.2025 | 10:54
Eşinin bıçakladığı adam, eşini adliye çevresinde pompalı tüfek ile bekledi | Video 01:24
Eşinin bıçakladığı adam, eşini adliye çevresinde pompalı tüfek ile bekledi | Video 26.11.2025 | 10:54
Başakşehir’de markette pes dedirten dolandırıcılık kamerada | Video 05:47
Başakşehir’de markette pes dedirten dolandırıcılık kamerada | Video 26.11.2025 | 10:54
Böcek ailesinin raporu savcılıkta! Fosfin gazı nedir? | Video 06:05
Böcek ailesinin raporu savcılıkta! "Fosfin gazı" nedir? | Video 26.11.2025 | 10:54
Şantiyede ortalığın savaş alanına döndüğü kavga kamerada: Polisin havaya ateş açmasıyla son buldu | Video 01:28
Şantiyede ortalığın savaş alanına döndüğü kavga kamerada: Polisin havaya ateş açmasıyla son buldu | Video 26.11.2025 | 10:43
Temassız kartla ödeme yapacağız diyerek çaldılar! Markette pes dedirten dolandırıcılık anları kamerada | Video 05:47
"Temassız kartla ödeme yapacağız" diyerek çaldılar! Markette pes dedirten dolandırıcılık anları kamerada | Video 26.11.2025 | 10:08
Mardin’de 3 kişilik aileyi kim, neden öldürdü? Kimsenin silah sesi duymadığı sır ölüm araştırılıyor! | Video 06:44
Mardin'de 3 kişilik aileyi kim, neden öldürdü? Kimsenin silah sesi duymadığı sır ölüm araştırılıyor! | Video 26.11.2025 | 09:20
Hafta sonu yağış var mı? İstanbul’a kar ne zaman yağacak? | Video 06:27
Hafta sonu yağış var mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? | Video 26.11.2025 | 09:06
Sahte ilan ile vurgun! Hesaplarında 1 milyar 175 milyon liralık işlem tespit edildi | Video 00:49
Sahte ilan ile vurgun! Hesaplarında 1 milyar 175 milyon liralık işlem tespit edildi | Video 26.11.2025 | 08:51
Kaza sonrası 3.79 promil alkollü çıkan elektrikli bisiklet sürücüsü, Çirkin çıkmışım dedi | Video 02:00
Kaza sonrası 3.79 promil alkollü çıkan elektrikli bisiklet sürücüsü, "Çirkin çıkmışım" dedi | Video 26.11.2025 | 08:50
İsrail saldırısında bir bacağını kaybeden Filistinli gazeteci, Gazze’deki zulümü anlattı | Video 12:01
İsrail saldırısında bir bacağını kaybeden Filistinli gazeteci, Gazze’deki zulümü anlattı | Video 26.11.2025 | 08:50

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY