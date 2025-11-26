Kayınpeder tüfekle kıraathaneyi bastı! Eski damadını darp edip bıçakladı | Video 26.11.2025 | 14:34 Bursa’da eski damadıyla bir süredir aralarında husumet bulunan kayınpeder, yanına aldığı oğluyla birlikte kıraathaneyi tüfekle bastı. Eski damatlarını önce silahla darp eden baba-oğul sonrasında bıçaklayıp kaçtı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesinde bulunan bir kıraathanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski damatları Savaş G.'nin kıraathanede olduğunu öğrenen kayınpeder A.K. yanına aldığı oğlu M.K. ile birlikte tüfekle baskına gitti. Önce tüfeğin kabzasıyla darp ettikleri Savaş G.'yi sonrasında bıçaklayan baba-oğul olay yerinden hızla kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralı tedavi altına alınırken, iki şüpheli çok geçmeden Yıldırım Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Gözaltındaki saldırganların işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.