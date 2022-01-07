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Giriş Tarihi: 7.1.2022 19:22

Kayseri'de 2 öğrencinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de 2 öğrencinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Kayseri'de  kayak yapmak için Erciyes Kayak Merkezi'ne giden Erciyes Üniversitesi Havacılık Kulübü öğrencilerini taşıyan midibüsün dönüş yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yoldan çıkan midibüsün yaklaşık 200 metre arazide gittikten sonra devrildiği görülüyor.

Erciyes Kayak Merkezi dönüş yolunda midibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen Erciyes Üniversitesi Öğrencileri Kürşad Samed Özçine ve Hilal Sıkar hayatını kaybetmiş biri şoför 19 öğrenci ise yaralanmıştı.

Hacılar ilçesi Aşağı Mahalle Erenler Caddesi'nde midibüs virajı alamayarak yoldan çıktıktan sonra devrilmesi devrilmişti. Kazaya ait ortaya çıkan güvenlik kamera görüntülerinde ise midibüsün yoldan çıktıktan sonra hızla arazide bir sere sürüklendikten sonra devrildiği görülüyor.

Kayseri'de 2 öğrencinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video

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Kayseri'de 2 öğrencinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı
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