Erciyes Kayak Merkezi dönüş yolunda midibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen Erciyes Üniversitesi Öğrencileri Kürşad Samed Özçine ve Hilal Sıkar hayatını kaybetmiş biri şoför 19 öğrenci ise yaralanmıştı.
Hacılar ilçesi Aşağı Mahalle Erenler Caddesi'nde midibüs virajı alamayarak yoldan çıktıktan sonra devrilmesi devrilmişti. Kazaya ait ortaya çıkan güvenlik kamera görüntülerinde ise midibüsün yoldan çıktıktan sonra hızla arazide bir sere sürüklendikten sonra devrildiği görülüyor.
Kayseri'de 2 öğrencinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video