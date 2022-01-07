Kayseri'de 2 öğrencinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video
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Kayseri'de kayak yapmak için Erciyes Kayak Merkezi'ne giden Erciyes Üniversitesi Havacılık Kulübü öğrencilerini taşıyan midibüsün dönüş yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yoldan çıkan midibüsün yaklaşık 200 metre arazide gittikten sonra devrildiği görülüyor.