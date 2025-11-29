Balıkesir'de sağanak; yollar göle döndü, evler su bastı | Video 29.11.2025 | 14:03 Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde son 24 saatte metrekareye 95 kilogram yağış düştü. İlçede bazı cadde ve sokaklar göle döndü, bazı evlerin bodrum katlarını su bastı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman etkisini arttıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle dönerken, bazılarında su birikintileri oluştu. Sürücüler, trafikte araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Meteorolojiye göre, ilçede son 24 saatte metrekareye 95 kilogram yağış düştü. Belediye ekipleri, yağışın ardından önlem aldı.