Kontrolden çıkan cip şarküteriye daldı! Vatandaşın kıl payı kurtuluşu kamerada | Video 30.11.2025 | 08:45 Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği SUV tipi araç, cadde üzerindeki bir şarküteriye daldı. Kaza anında bir vatandaşın aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Yeni Mahalle Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdoğan C. idaresindeki SUV tipi araç, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Savrulan araç, cadde üzerinde bulunan bir şarküterinin camını kırarak içeri daldı.

SANİYELERLE KURTULDU

Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kontrolden çıkan aracın iş yerine yöneldiği, o sırada içeride kapı önünde bulunan müşterinin adım atmasıyla aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.

MADDİ HASAR OLUŞTU

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hemen polis ekipleri sevk edildi. Şans eseri yaralananın olmadığı kazada, hem iş yerinde hem de araçta maddi hasar meydana geldi.