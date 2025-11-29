Video Yaşam Beyoğlu’nda güvenlik görevlisi kendisine küfreden kişiyi darbetti! Polise gidip 'adam dövdüm’ dedi | Video
Beyoğlu’nda güvenlik görevlisi kendisine küfreden kişiyi darbetti! Polise gidip 'adam dövdüm’ dedi | Video

Beyoğlu’nda güvenlik görevlisi kendisine küfreden kişiyi darbetti! Polise gidip 'adam dövdüm’ dedi | Video

29.11.2025 | 14:48

Beyoğlu’nda güvenlik görevlisi Nurullah P. (36) ile alkollü olduğu iddia edilen Behçet T. (35) arasında küfür nedeniyle başlayan tartışma, bir anda kavgaya dönüştü. Saldırgan Nurullah P. yere düşen Behçet Ç.’yi defalarca yumruklayıp tekmeledi. Olay sonrası polise gidip ‘adam dövdüm’ diyerek teslim olan Nurullah P., tutuklandı. Darbedilen kişinin saldırgandan şikayetçi olmadığı ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 16 Ekim Perşembe günü saat 09.00 sıralarında Hüseyinağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen en bilgiye göre güvenlik görevlisi Nurullah P. ile alkollü olduğu iddia edilen ve o sırada yoldan yürüyen Behçet T. arasında küfür etmesi nedeniyle tartışma başladı. Kavgaya dönüşen olayda Nurullah P. yere düşen Behçet T.'ye art arda yumruklar attı. P. ardından ayağıyla kafasına bastı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

TUTUKLANDI

Diğer yandan olayın ardından emniyete giden Nurullah P. 'adam dövdüm' diyerek kendini ihbar etti. Mekanın görüntülerini inceleyen Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliği ekipleri, savcılık kadarıyla Nurullah P.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nurullah P., çıkartıldığı mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı. Darbedilen kişinin saldırgandan şikayetçi olmadığı ortaya çıktı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Beyoğlu’nda güvenlik görevlisi kendisine küfreden kişiyi darbetti! Polise gidip ’adam dövdüm’ dedi | Video 00:38
Beyoğlu’nda güvenlik görevlisi kendisine küfreden kişiyi darbetti! Polise gidip 'adam dövdüm’ dedi | Video 29.11.2025 | 14:48
Hesabına yanlışlıkla gelen serveti görünce şoke oldu | Video 03:37
Hesabına yanlışlıkla gelen serveti görünce şoke oldu | Video 29.11.2025 | 14:39
Eskişehir’de camiye çirkin saldırı! Cami kapısını yumruklayan şahsın saldırı anları güvenlik kamerasında | Video 01:11
Eskişehir'de camiye çirkin saldırı! Cami kapısını yumruklayan şahsın saldırı anları güvenlik kamerasında | Video 29.11.2025 | 14:03
Balıkesir’de sağanak; yollar göle döndü, evler su bastı | Video 02:52
Balıkesir'de sağanak; yollar göle döndü, evler su bastı | Video 29.11.2025 | 14:03
Zehir tacirlerine ağır darbe! Satışa hazır uyuşturucu maddelerle yakaladılar 00:10
Zehir tacirlerine ağır darbe! Satışa hazır uyuşturucu maddelerle yakaladılar 29.11.2025 | 13:55
Aydın’da feci kaza kamerada: 1 ölü, 2 yaralı | Video 01:16
Aydın’da feci kaza kamerada: 1 ölü, 2 yaralı | Video 29.11.2025 | 12:04
Marmaris’te fırtına ve sağanak yağış: 3 tekne karaya vurdu | Video 00:36
Marmaris'te fırtına ve sağanak yağış: 3 tekne karaya vurdu | Video 29.11.2025 | 11:35
Mersin’de kaza: Hafif ticari araç, otoyolda kamyona çarptı! 3 ölü, 3 yaralı | Video 01:03
Mersin'de kaza: Hafif ticari araç, otoyolda kamyona çarptı! 3 ölü, 3 yaralı | Video 29.11.2025 | 11:28
Ters şeritte son sürat ilerleyen kamyon kamerada | Video 00:17
Ters şeritte son sürat ilerleyen kamyon kamerada | Video 29.11.2025 | 10:30
Piyasa değeri 94 milyon lira olan 394 bin 117 paket kaçak sigara ele geçirildiğini açıkladı | Video 00:43
Piyasa değeri 94 milyon lira olan 394 bin 117 paket kaçak sigara ele geçirildiğini açıkladı | Video 29.11.2025 | 09:44
El freni çekilmeyen otomobil bahçe duvarını yıktı! O anlar kamerada | Video 00:33
El freni çekilmeyen otomobil bahçe duvarını yıktı! O anlar kamerada | Video 29.11.2025 | 09:44
Adana’da motosikletli şüphelilerden restorana silahlı saldırı: 1 ölü | Video 01:18
Adana'da motosikletli şüphelilerden restorana silahlı saldırı: 1 ölü | Video 29.11.2025 | 08:02
Siirt’te işçileri taşıyan otobüs devrildi: 17 yaralı | Video 00:14
Siirt’te işçileri taşıyan otobüs devrildi: 17 yaralı | Video 29.11.2025 | 07:59
Kahramanmaraş’ta skandal görüntü: Çiğköfteye deterjan kabıyla sos döktü! İş yeri kapatılıp kaldırıldı | Video 00:55
Kahramanmaraş'ta skandal görüntü: Çiğköfteye deterjan kabıyla sos döktü! İş yeri kapatılıp kaldırıldı | Video 28.11.2025 | 16:30
Pendik’te şoke eden ’belge’ kavgası! Muhtara tekme tokat böyle saldırdı | Video 04:49
Pendik'te şoke eden 'belge' kavgası! Muhtara tekme tokat böyle saldırdı | Video 28.11.2025 | 15:28
19 yıl önceki cinayette sır perdesi aralandı: Hikmet Akçay’ın katili, eski öğrencisi çıktı! | Video 04:54
19 yıl önceki cinayette sır perdesi aralandı: Hikmet Akçay'ın katili, eski öğrencisi çıktı! | Video 28.11.2025 | 15:09
Büyükçekmece’de boşanma davası sonrası bıçaklı kavga: 1 yaralı | Video 01:23
Büyükçekmece'de boşanma davası sonrası bıçaklı kavga: 1 yaralı | Video 28.11.2025 | 14:58
Sultangazi‘de düğün salonunda skandal! Kadınların giyinme odasında gizli kamera bulundu | Video 01:58
Sultangazi‘de düğün salonunda skandal! Kadınların giyinme odasında gizli kamera bulundu | Video 28.11.2025 | 14:14
Ev değil adeta uyuşturucu laboratuvarı! Polisten 3 ayrı operasyon, 10 gözaltı | Video 02:07
Ev değil adeta uyuşturucu laboratuvarı! Polisten 3 ayrı operasyon, 10 gözaltı | Video 28.11.2025 | 13:53
Çakmağı çakınca yüzü alevlerin arasında kaldı! O anlar kamerada | Video 00:14
Çakmağı çakınca yüzü alevlerin arasında kaldı! O anlar kamerada | Video 28.11.2025 | 11:33

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY