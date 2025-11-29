Video Yaşam Beykoz’da sağanak yağış kaza getirdi! Tır devrildi, 1 yaralı | Video
Beykoz’da sağanak yağış kaza getirdi! Tır devrildi, 1 yaralı | Video

Beykoz’da sağanak yağış kaza getirdi! Tır devrildi, 1 yaralı | Video

29.11.2025 | 15:32

Kuzey Marmara Otoyolu’nda etkili olan sağanak yağış, kayganlaşan yolda TIR’ın kontrolden çıkarak devrilmesine neden oldu. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 13.45 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ümraniye istikametinde meydana geldi. O.Ö. yönetimindeki TIR, yağış nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Devrilen TIR'daki sürücü O.Ö., ekiplerin müdahalesi sonrası çıkarılarak ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu. Devrilen TIR'ın kaldırılması için çalışmalar sürüyor.
