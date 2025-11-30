Kahramanmaraş'ta soluk borusuna yiyecek kaçan öğrenci Heimlich manevrasıyla kurtarıldı | Video
30.11.2025 | 14:26
Kahramanmaraş'taki bir okulda soluk borusuna yiyecek kaçan öğrencinin, okul müdürü tarafından yapılan Heimlich manevrasıyla kurtarılması güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.
