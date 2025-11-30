Video Yaşam Şoförün kaçtığı kazada sahte şoför planı suya düşünce gazetecilere saldırdı | Video
30.11.2025 | 08:44

Aksaray’da yaralamalı kazaya karışıp kaçan sürücünün yakınları olay yerine gelen polise bir başkasını sürücü olarak göstermek isterken, vatandaşın balkondan çektiği görüntüyle sürücünün kaçtığı anlaşıldı. Duruma öfkelenen kaçak sürücünün yakınları, basın mensuplarına saldırıp tehditler savurdu.

Olay, Taşpazar Mahallesi 841. Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı istikametine seyreden Baddal D. yönetimindeki yabancı plakalı otomobile, karşı yönden gelen 68 BN 980 plakalı Peugeot marka otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Peugeot marka otomobil yan dönerken, kimliği belirlenemeyen araç sürücüsü kazanın hemen ardından yaya olarak olay yerinden kaçtı. Yabancı plakalı araçta bulunan bir kadının hafif şekilde yaralandığı kazada olay yerine polis ve sağlık ekibi geldi.

Kaza yapıp kaçan sürücünün yakınları, olay yerine gelen polis memurlarını kandırmak isteyip bir kadını sürücü olarak gösterdi. Bu sırada polis tam işlemlere başlayacakken balkondan kaza anını çeken bir vatandaşın sürücünün kaçtığını söylemesiyle kaza yerinde sinirler gerildi. Sürücünün sahte olduğunun anlaşılması üzerine bir kadın, yabancı plakalı araçta kaza sonucu yaralanan kadına giderek, "Oğlum arabada korktu ve kaçtı" diye itirafta bulundu.

Polis kaçan sürücünün tespiti için vatandaşın çektiği video ile araştırma başlatırken, bu duruma öfkelenen kaçan sürücünün yakınları hedeflerine görevini yapan gazetecileri aldı. Sahte sürücü planları tutmayan kaçan sürücünün yakınlarından olan bir kadın, görüntü almak isteyen basın mensuplarının önce üzerine yürüdü, sonra yakalamak için peşlerinden koştu. "Çekmeyeceksin, izin vermiyorum" diyen kadın, gazetecinin elindeki telefona almak için hamle yaptı. Ardından "Kırarım" diye bağıran kadın, "Yemin ediyorum bir çıksın. Hadi bir çıksın" diye hem sözlü hem de fiziksel olarak tehditler savurdu. Gazetecilerin peşine düşen kadın, gazetecilerin peşine düşerek tehditler savurmaya devam etti. Bununla da yetinmeyen kadın, basın mensuplarını fotoğraflarını çekerek tehdidini sürdürdü. O anlar anbean gazetecilerin kameralarına yansıdı.

