Video Yaşam Ahmet Minguzzi'nin babası, Papa Leo ile görüştü | Video
Ahmet Minguzzi'nin babası, Papa Leo ile görüştü | Video

Ahmet Minguzzi'nin babası, Papa Leo ile görüştü | Video

30.11.2025 | 10:33

Papa 14. Leo, İstanbul'daki temasları sırasında Mattia Ahmet Minguzzi'nin babası Andrea Minguzzi ile görüştü. Andrea Minguzzi, "Bunu da yaptı Ahmet. Beni Papa ile görüştürdü" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin babası Andrea Minguzzi, İstanbul'da Papa 14. Leo ile görüştü. Vatikan İstanbul Temsilciliğinde gerçekleşen görüşme sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Andrea Minguzzi, gözyaşlarına hakim olamadı. Papa ile görüştüğü için çok mutlu olduğunu söyleyen Andrea Minguzzi, "Bugün ağladım ama mutluluktan ağladım. Bunu da yaptı Ahmet, beni Papa ile görüştürdü" ifadelerini kullandı.

Papa'ya iki hafta önce mektup yazdığını söyleyen Minguzzi, "Bugün Türkiye'deki apostolik ziyaret kapsamında Papa hazretleri ile bir araya gelme onurunu yaşadım. Kendilerinden Ahmet'i ve ailemizi kutsamalarını istedim. Onun hatırasının barışa ilham vermeye devam etmesi en büyük dileğimizdir. Yürüttüğümüz kardeşlik misyonu için dua etmelerini rica ettim. Yaptığımız her eylemin diğer insanların hayatında gerçek bir iyiliğe dönüşmesi için Papa hazretlerine Mattia Ahmet'in Müslümanlar tarafından da kardeşliğin meleği olarak görüldüğünü, bu yüzden inananlar arasında bir buluşma noktası olabileceğini ifade ettim. Bana kabul gösterdiği, beni huzuruna aldığı ve hayatımın en büyük hayallerinden birini gerçekleştirdiği için Papa hazretlerine en içten şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Andrea Minguzzi'nin açıklamaları sırasında gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ahmet Minguzzi’nin babası, Papa Leo ile görüştü | Video 03:25
Ahmet Minguzzi'nin babası, Papa Leo ile görüştü | Video 30.11.2025 | 10:33
Şoförün kaçtığı kazada sahte şoför planı suya düşünce gazetecilere saldırdı | Video 01:46
Şoförün kaçtığı kazada sahte şoför planı suya düşünce gazetecilere saldırdı | Video 30.11.2025 | 08:44
Kontrolden çıkan cip şarküteriye daldı! Vatandaşın kıl payı kurtuluşu kamerada | Video 01:56
Kontrolden çıkan cip şarküteriye daldı! Vatandaşın kıl payı kurtuluşu kamerada | Video 30.11.2025 | 08:45
Tost yerken nefes borusuna yiyecek parçası kaçtan adam böyle yardım istedi | Video 00:39
Tost yerken nefes borusuna yiyecek parçası kaçtan adam böyle yardım istedi | Video 29.11.2025 | 16:44
İstanbul’da 2 ton 350 kilogram kaçak midye ele geçirildi | Video 00:31
İstanbul’da 2 ton 350 kilogram kaçak midye ele geçirildi | Video 29.11.2025 | 16:27
Türk bayrağını öpen teyzenin görüntüsü yürekleri ısıttı | Video 01:03
Türk bayrağını öpen teyzenin görüntüsü yürekleri ısıttı | Video 29.11.2025 | 15:34
Beykoz’da sağanak yağış kaza getirdi! Tır devrildi, 1 yaralı | Video 01:17
Beykoz’da sağanak yağış kaza getirdi! Tır devrildi, 1 yaralı | Video 29.11.2025 | 15:32
Beyoğlu’nda güvenlik görevlisi kendisine küfreden kişiyi darbetti! Polise gidip ’adam dövdüm’ dedi | Video 00:38
Beyoğlu’nda güvenlik görevlisi kendisine küfreden kişiyi darbetti! Polise gidip 'adam dövdüm’ dedi | Video 29.11.2025 | 14:48
Hesabına yanlışlıkla gelen serveti görünce şoke oldu | Video 03:37
Hesabına yanlışlıkla gelen serveti görünce şoke oldu | Video 29.11.2025 | 14:39
Eskişehir’de camiye çirkin saldırı! Cami kapısını yumruklayan şahsın saldırı anları güvenlik kamerasında | Video 01:11
Eskişehir'de camiye çirkin saldırı! Cami kapısını yumruklayan şahsın saldırı anları güvenlik kamerasında | Video 29.11.2025 | 14:03
Balıkesir’de sağanak; yollar göle döndü, evler su bastı | Video 02:52
Balıkesir'de sağanak; yollar göle döndü, evler su bastı | Video 29.11.2025 | 14:03
Zehir tacirlerine ağır darbe! Satışa hazır uyuşturucu maddelerle yakaladılar 00:10
Zehir tacirlerine ağır darbe! Satışa hazır uyuşturucu maddelerle yakaladılar 29.11.2025 | 13:55
Aydın’da feci kaza kamerada: 1 ölü, 2 yaralı | Video 01:16
Aydın’da feci kaza kamerada: 1 ölü, 2 yaralı | Video 29.11.2025 | 12:04
Marmaris’te fırtına ve sağanak yağış: 3 tekne karaya vurdu | Video 00:36
Marmaris'te fırtına ve sağanak yağış: 3 tekne karaya vurdu | Video 29.11.2025 | 11:35
Mersin’de kaza: Hafif ticari araç, otoyolda kamyona çarptı! 3 ölü, 3 yaralı | Video 01:03
Mersin'de kaza: Hafif ticari araç, otoyolda kamyona çarptı! 3 ölü, 3 yaralı | Video 29.11.2025 | 11:28
Ters şeritte son sürat ilerleyen kamyon kamerada | Video 00:17
Ters şeritte son sürat ilerleyen kamyon kamerada | Video 29.11.2025 | 10:30
Piyasa değeri 94 milyon lira olan 394 bin 117 paket kaçak sigara ele geçirildiğini açıkladı | Video 00:43
Piyasa değeri 94 milyon lira olan 394 bin 117 paket kaçak sigara ele geçirildiğini açıkladı | Video 29.11.2025 | 09:44
El freni çekilmeyen otomobil bahçe duvarını yıktı! O anlar kamerada | Video 00:33
El freni çekilmeyen otomobil bahçe duvarını yıktı! O anlar kamerada | Video 29.11.2025 | 09:44
Adana’da motosikletli şüphelilerden restorana silahlı saldırı: 1 ölü | Video 01:18
Adana'da motosikletli şüphelilerden restorana silahlı saldırı: 1 ölü | Video 29.11.2025 | 08:02
Siirt’te işçileri taşıyan otobüs devrildi: 17 yaralı | Video 00:14
Siirt’te işçileri taşıyan otobüs devrildi: 17 yaralı | Video 29.11.2025 | 07:59

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY