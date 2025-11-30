Video Yaşam Haraç iddiasıyla çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü | Video
30.11.2025 | 14:03

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, haraç istediği öne sürülen grup ile otel sahipleri arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Kavgada 7 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı. Kavga anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesi Sarayönü Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde yaşandı. Halef Uludağ'ın İstanbul'da üniversite okuyan yeğeni İ.U.'ya verdiği parayı alamayan M.A. ve yakınlarının, amca Halef Uludağ'ın iş yeri ve oteline sürekli baskın düzenlediği iddia edildi. M.A. ve yakınları iş yerinde bulunan Uludağ'dan yeğenine ait borcu tahsil etmesini istedi. Borçtan haberi olmadığını belirten Uludağ ile M.A.'nın yakınları arasında başlayan tartışma kısa sürede demir çubuk ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

KAVGADA MALZEMELER HAVADA UÇUŞTU
İş yeri, cadde ve otel önünde devam eden kavgada taraflar, ellerine geçirdikleri malzemelerle birbirlerine saldırdı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 7 kişinin yaralandığı kavgayı esnaf, vatandaşlar ve polis ekipleri güçlükle yatıştırdı. İş yeri ve otel önünde güvenlik önlemi alan polis, 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Taraflar karakola giderek birbirlerinden şikayetçi oldu.

"SÜREKLİ BİZİ TEHDİT EDİP HARAÇ İSTİYORLAR"
Mağdur olduklarını belirten iş yeri ve otel sahibi Halef Uludağ, "Benim bir yeğenim İstanbul'da okul okuyor. Onu bahane ederek benden para talep ediyorlar. Tehdit edip, haraç istiyorlar. Tanımadığımız kişiler gelip çocuklarımızı vurdular. Çocuklarımı yere serip sopalarla saldırdılar. İş yerlerimizin camlarını kırdılar. Halen camlarımız kırıktır. Malzemelerimizi kırıp, dağıttılar. Bunlar bizden haraç istiyorlar. Bizden bir alıp verecekleri yok. Diyorlar yeğenine para vermişiz. Ben yıllardır yeğenimi görmemişim. Yeğenimin evi İstanbul'da, orada okul okuyor. Yani benim ne suçum var. Her saat başı tehdit telefonları alıyoruz. Biz devlete sığınmışız. Devletimizden yardım istiyoruz" ifadelerini kullandı.

