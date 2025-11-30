Video Yaşam Tuzla’da otomobiliyle gişelere çarpan asistan doktor hayatını kaybetti | Video
30.11.2025 | 10:41

Tuzla'da otoyol girişinde Orhanlı gişelerine otomobiliyle çarpan 27 yaşındaki Semih Savran hayatını kaybetti.

Kaza, saat 05.30 sıralarında TEM Otoyolu, Orhanlı gişelerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ankara istikametine giden Semih Savran'ın kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gişelerdeki beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü araç içerisinde sıkışırken, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri gişeleri trafiğe kapatarak trafiği tek şeritten kontrollü olarak sağladı. İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan Semih Savran'ı kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından Savran, araç içerisinden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede Savran'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından hayatını kaybeden Savran, otopsi işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Diğer yandan kazada hayatını kaybeden Semih Savran'ın Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde asistan doktor olarak çalıştığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

