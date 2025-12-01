Video Yaşam Kim Milyoner Olmak İster’de 300 bin TL’lik futbol sorusuna bakın ne yanıt verdi!
Kim Milyoner Olmak İster’de 300 bin TL’lik futbol sorusuna bakın ne yanıt verdi!

Kim Milyoner Olmak İster’de 300 bin TL’lik futbol sorusuna bakın ne yanıt verdi!

30.11.2025 | 23:50

ATV’nin beğeniyle izlenen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen Milyoner’de başarılı performanslar heyecanla takip edildi. Yarışmaya katılan yarışmacı, 300 bin TL’lik futbol sorusunda verdiği kararla herkesi şaşırttı! İşte Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran o soru!

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kim Milyoner Olmak İster’de 300 bin TL’lik futbol sorusuna bakın ne yanıt verdi! 03:19
Kim Milyoner Olmak İster’de 300 bin TL’lik futbol sorusuna bakın ne yanıt verdi! 30.11.2025 | 23:50
Darbedip yaraladığı eşini eve kilitledi | Video 01:14
Darbedip yaraladığı eşini eve kilitledi | Video 30.11.2025 | 16:07
Kahramanmaraş’ta soluk borusuna yiyecek kaçan öğrenci Heimlich manevrasıyla kurtarıldı | Video 03:02
Kahramanmaraş'ta soluk borusuna yiyecek kaçan öğrenci Heimlich manevrasıyla kurtarıldı | Video 30.11.2025 | 14:26
Haraç iddiasıyla çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü | Video 07:28
Haraç iddiasıyla çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü | Video 30.11.2025 | 14:03
Yol verme kavgasında minibüsün camını böyle yumrukladı | Video 01:25
Yol verme kavgasında minibüsün camını böyle yumrukladı | Video 30.11.2025 | 14:02
Tuzla’da otomobiliyle gişelere çarpan asistan doktor hayatını kaybetti | Video 03:24
Tuzla’da otomobiliyle gişelere çarpan asistan doktor hayatını kaybetti | Video 30.11.2025 | 10:41
Küfürleşme cinayetinde tutuklanan şüpheli: Öldürmek isteseydim daha fazla bıçaklardım | Video 03:18
Küfürleşme cinayetinde tutuklanan şüpheli: "Öldürmek isteseydim daha fazla bıçaklardım" | Video 30.11.2025 | 10:41
Yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 21 yaralı | Video 01:11
Yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 21 yaralı | Video 30.11.2025 | 10:33
Ahmet Minguzzi’nin babası, Papa Leo ile görüştü | Video 03:25
Ahmet Minguzzi'nin babası, Papa Leo ile görüştü | Video 30.11.2025 | 10:33
Şoförün kaçtığı kazada sahte şoför planı suya düşünce gazetecilere saldırdı | Video 01:46
Şoförün kaçtığı kazada sahte şoför planı suya düşünce gazetecilere saldırdı | Video 30.11.2025 | 08:44
Kontrolden çıkan cip şarküteriye daldı! Vatandaşın kıl payı kurtuluşu kamerada | Video 01:56
Kontrolden çıkan cip şarküteriye daldı! Vatandaşın kıl payı kurtuluşu kamerada | Video 30.11.2025 | 08:45
Tost yerken nefes borusuna yiyecek parçası kaçtan adam böyle yardım istedi | Video 00:39
Tost yerken nefes borusuna yiyecek parçası kaçtan adam böyle yardım istedi | Video 29.11.2025 | 16:44
İstanbul’da 2 ton 350 kilogram kaçak midye ele geçirildi | Video 00:31
İstanbul’da 2 ton 350 kilogram kaçak midye ele geçirildi | Video 29.11.2025 | 16:27
Türk bayrağını öpen teyzenin görüntüsü yürekleri ısıttı | Video 01:03
Türk bayrağını öpen teyzenin görüntüsü yürekleri ısıttı | Video 29.11.2025 | 15:34
Beykoz’da sağanak yağış kaza getirdi! Tır devrildi, 1 yaralı | Video 01:17
Beykoz’da sağanak yağış kaza getirdi! Tır devrildi, 1 yaralı | Video 29.11.2025 | 15:32
Beyoğlu’nda güvenlik görevlisi kendisine küfreden kişiyi darbetti! Polise gidip ’adam dövdüm’ dedi | Video 00:38
Beyoğlu’nda güvenlik görevlisi kendisine küfreden kişiyi darbetti! Polise gidip 'adam dövdüm’ dedi | Video 29.11.2025 | 14:48
Hesabına yanlışlıkla gelen serveti görünce şoke oldu | Video 03:37
Hesabına yanlışlıkla gelen serveti görünce şoke oldu | Video 29.11.2025 | 14:39
Eskişehir’de camiye çirkin saldırı! Cami kapısını yumruklayan şahsın saldırı anları güvenlik kamerasında | Video 01:11
Eskişehir'de camiye çirkin saldırı! Cami kapısını yumruklayan şahsın saldırı anları güvenlik kamerasında | Video 29.11.2025 | 14:03
Balıkesir’de sağanak; yollar göle döndü, evler su bastı | Video 02:52
Balıkesir'de sağanak; yollar göle döndü, evler su bastı | Video 29.11.2025 | 14:03
Zehir tacirlerine ağır darbe! Satışa hazır uyuşturucu maddelerle yakaladılar 00:10
Zehir tacirlerine ağır darbe! Satışa hazır uyuşturucu maddelerle yakaladılar 29.11.2025 | 13:55

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY