Kim Milyoner Olmak İster’de 300 bin TL’lik futbol sorusuna bakın ne yanıt verdi!

30.11.2025 | 23:50

ATV’nin beğeniyle izlenen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen Milyoner’de başarılı performanslar heyecanla takip edildi. Yarışmaya katılan yarışmacı, 300 bin TL’lik futbol sorusunda verdiği kararla herkesi şaşırttı! İşte Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran o soru!