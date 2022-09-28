Haberler Yaşam Haberleri Kayseri’de hacker çetesine operasyon! Hesap çalıp aktif ederek dolandırdılar
Giriş Tarihi: 28.9.2022 11:47 Son Güncelleme: 28.9.2022 13:58

Kayseri’de hacker çetesine operasyon! Hesap çalıp aktif ederek dolandırdılar

Kayseri’de birçok kişinin sosyal medya hesabını çalarak daha sonra para karşılığı aktif hale getiren 5 kişilik hacker çetesi, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla çökertildi.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de hacker çetesine operasyon! Hesap çalıp aktif ederek dolandırdılar

Sanal ağ üzerinden birçok sosyal medya kullanıcısının hesaplarını oltalama yöntemiyle ele geçiren 5 hacker Kayseri Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından tespit edildi.

Kayseri'de hacker çetesine operasyon! Hesap çalıp aktif ederek dolandırdılar | Video

Ele geçirdikleri hesapları tekrar aktif ederek dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 5 dolandırıcının kurdukları Whatsapp grubu üzerinden haberleştikleri belirlendi.

Şüphelilerin adreslerini tespit eden siber polisi, 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 5 hacker gözaltına alınırken aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

5 hacker emniyetteki sorguların ardından adliyeye sevk edilecek.

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Kayseri’de hacker çetesine operasyon! Hesap çalıp aktif ederek dolandırdılar
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