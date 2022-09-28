Sanal ağ üzerinden birçok sosyal medya kullanıcısının hesaplarını oltalama yöntemiyle ele geçiren 5 hacker Kayseri Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından tespit edildi.

Kayseri'de hacker çetesine operasyon! Hesap çalıp aktif ederek dolandırdılar | Video

Ele geçirdikleri hesapları tekrar aktif ederek dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 5 dolandırıcının kurdukları Whatsapp grubu üzerinden haberleştikleri belirlendi.

Şüphelilerin adreslerini tespit eden siber polisi, 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 5 hacker gözaltına alınırken aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

5 hacker emniyetteki sorguların ardından adliyeye sevk edilecek.