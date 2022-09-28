Video Yaşam Kayseri’de hacker çetesine operasyon! Hesap çalıp aktif ederek dolandırdılar | Video
Kayseri’de hacker çetesine operasyon! Hesap çalıp aktif ederek dolandırdılar | Video

Kayseri’de hacker çetesine operasyon! Hesap çalıp aktif ederek dolandırdılar | Video

28.09.2022 | 13:52

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kayseri’de hacker çetesine operasyon! Hesap çalıp aktif ederek dolandırdılar | Video 00:58
Kayseri’de hacker çetesine operasyon! Hesap çalıp aktif ederek dolandırdılar | Video 28.09.2022 | 13:52
Ataşehir’de silah imalathanesine baskın | Video 02:01
Ataşehir'de silah imalathanesine baskın | Video 28.09.2022 | 11:59
Kod adları Mısırcı Dede! “Popcorn” kutularında uyuşturucu satıyorlardı | Video 00:45
Kod adları Mısırcı Dede! “Popcorn” kutularında uyuşturucu satıyorlardı | Video 28.09.2022 | 11:47
Ankara’da dev sahte içki operasyonu! Patroniçe hepsini eğlence mekanlarına satıyormuş | Video 00:39
Ankara'da dev sahte içki operasyonu! Patroniçe hepsini eğlence mekanlarına satıyormuş | Video 28.09.2022 | 11:47
Karısını öldürüp kaçan adamı özel ekip yakaladı! 3 aydır kulübede yaşıyormuş | Video 00:41
Karısını öldürüp kaçan adamı özel ekip yakaladı! 3 aydır kulübede yaşıyormuş | Video 28.09.2022 | 11:09
Müşterinin almadığı fişi çöpe attı, tekme tokat böyle dayak yedi | Video 01:10
Müşterinin almadığı fişi çöpe attı, tekme tokat böyle dayak yedi | Video 28.09.2022 | 11:11
Sancaktepe’de İETT krizi! Uzun süre durakta bekleyen vatandaşlar otobüsün önünü kesti | Video 00:29
Sancaktepe’de İETT krizi! Uzun süre durakta bekleyen vatandaşlar otobüsün önünü kesti | Video 28.09.2022 | 10:04
Esenyurt’ta oğlunu döven gençleri döner bıçağı ile kovaladı | Video 01:12
Esenyurt'ta oğlunu döven gençleri döner bıçağı ile kovaladı | Video 28.09.2022 | 09:38
500 yıllık Hüsrevpaşa Hamamı eski ihtişamına kavuşuyor | Video 03:23
500 yıllık Hüsrevpaşa Hamamı eski ihtişamına kavuşuyor | Video 28.09.2022 | 09:38
Tekirdağ’da çiftlik evine uyuşturucu operasyonu: 9,2 kilo esrar ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı | Video 01:12
Tekirdağ’da çiftlik evine uyuşturucu operasyonu: 9,2 kilo esrar ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı | Video 28.09.2022 | 09:38
Halay çekenleri kurtarmak isterken tente üzerine düşen adam yaralandı | Video 01:15
Halay çekenleri kurtarmak isterken tente üzerine düşen adam yaralandı | Video 28.09.2022 | 09:38
Köpeğine eziyet eden şahıs gözaltına alındı | Video 00:23
Köpeğine eziyet eden şahıs gözaltına alındı | Video 28.09.2022 | 09:15
İzmir’de polisleri sürükleyerek uygulamadan kaçan alkollü sürücü dehşet saçtı | Video 01:55
İzmir’de polisleri sürükleyerek uygulamadan kaçan alkollü sürücü dehşet saçtı | Video 28.09.2022 | 09:11
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 2 patlama | Video 01:06
Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 2 patlama | Video 28.09.2022 | 08:46
Mersin’de kahraman polis, teröristi böyle etkisiz hale getirdi | Video 01:02
Mersin’de kahraman polis, teröristi böyle etkisiz hale getirdi | Video 28.09.2022 | 08:46
Ian Kasırgası Küba’yı vurdu: 850 bin kişi elektriksiz kaldı | Video 03:44
Ian Kasırgası Küba’yı vurdu: 850 bin kişi elektriksiz kaldı | Video 28.09.2022 | 00:31
Meksika’da 17 katlı binada yangın: 150 kişi tahliye edildi | Video 01:42
Meksika’da 17 katlı binada yangın: 150 kişi tahliye edildi | Video 27.09.2022 | 23:44
Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 2 patlama | Video 01:06
Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 2 patlama | Video 27.09.2022 | 23:38
Esnafın depremden kaçtığı anlar kameralara yansıdı | Video 00:24
Esnafın depremden kaçtığı anlar kameralara yansıdı | Video 27.09.2022 | 22:02
Esra Erol canlı yayınına Fatma’nın feryadı damga vurdu! Esra Erol’da karı- koca karşı karşıya geldi: Kafamı duvarlara vurdu! | Video 34:07
Esra Erol canlı yayınına Fatma’nın feryadı damga vurdu! Esra Erol’da karı- koca karşı karşıya geldi: Kafamı duvarlara vurdu! | Video 27.09.2022 | 19:29

Kayseri’de birçok kişinin sosyal medya hesabını çalarak daha sonra para karşılığı aktif hale getiren 5 kişilik hacker çetesi, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla çökertildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sanal ağ üzerinden birçok sosyal medya kullanıcısının hesaplarını oltalama yöntemiyle ele geçiren 5 hacker Kayseri Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından tespit edildi. Ele geçirdikleri hesapları tekrar aktif ederek dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 5 dolandırıcının kurdukları Whatsapp grubu üzerinden haberleştikleri belirlendi.

Şüphelilerin adreslerini tespit eden siber polisi, 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 5 hacker gözaltına alınırken aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

5 hacker emniyetteki sorguların ardından adliyeye sevk edilecek.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA