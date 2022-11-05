Kayseri’deki kuyu cinayeti ile ilgili dikkat çeken açıklama: Zaman aşımı kararı yerinde ve hukuka uygu

Dava zaman aşımı suçun işlendiği tarihteki TCK'nın 102. maddesinde düzenlenmiştir. Dava zaman aşımının belirlenmesinde suç için öngörülen cezanın üst sınırı dikkate alınır. Zaman aşımı her suç için ayrı ayrı hesaplanır. Kasten öldürme suçunun zaman aşımı nedir? bütün suçlar bakımından dava zaman aşımıyla ilgili lehe hükümler uygulanır. Zaman aşımı suçla sanık arasındaki bağlantıyı keser ve sanığın cezalandırılmasını engeller. Haziran'da yürürlüğe giren yeni kanuna göre müebbet hapis cezası getiren suçlarda dava zaman aşımı süresi 25 yıldır. Bugün ki ceza kanunun uygulansaydı 25 yıllık zaman aşımı uygulanacaktı. 25 yıl dolmadığı için büyük ihtimalle buradaki fail tutuklanacaktı. Sanık mahkum edilip karar kesinleşecekti. Eski ceza kanununda ise zaman aşımı idam ve müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 20 yıldı. Dolayısıyla kasten öldürmenin nitelikli hali olsa bile veya eski kanundaki kasten öldürme suçunda zaman aşımı süremi 20 yıl olacak. Lehe kanun gereği yürür zaman aşımında. Burada 20 yıllık zaman aşımı dolmuştur. O yüzden soruşturma işlemleri söz konusu olmaz ve buradan tutuklama da gelmez. Zaman aşımı nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmelidir. Bu yönüyle baktığınız zaman vicdanları yaralasa bile hukuk tekniği bakımından karar isabetli bir karardır" diye konuştu.

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