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Haberler Yaşam Son dakika | 21 yıllık kadın cinayeti çözüldü; Katil çoban çıktı!
Giriş Tarihi: 04.11.2022 07:38 Güncelleme Tarihi: 04.11.2022 07:38

Son dakika | 21 yıllık kadın cinayeti çözüldü; Katil çoban çıktı!

Son dakika haberler: Kayseri'de bir kar kuyusunda bulunan kemiklerin 21 yıl önce kaybolan Ayşe Kavak'a ait olduğu tespit edilmişti. Polis, Ayşe Kavak'ın o dönemki cep telefonundan yola çıkarak katilin çoban M.A. olduğunu belirledi. M.A. 20 yıllık zaman aşımı dolduğu için serbest bırakıldı. İşte akılalmaz olayın perde arkası

Ali ALTUNTAŞ
Son dakika | 21 yıllık kadın cinayeti çözüldü; Katil çoban çıktı!

Son dakika haberler: Kayseri'de "kuyuda ceset var" söylentisinden yola çıkan Sabah muhabirinin çalışmasıyla kuyudan çıkarılan kemiklerin 21 yıl önce kaybolan 7 çocuk annesi Ayşe Kavak'a (47) ait olduğu belirlenmişti. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in talimatıyla kurulan özel ekip, 5 ay süren çalışmalar sonunda katilin çoban M.A. (55) olduğunu belirledi.

Son dakika | 21 yıllık kadın cinayeti çözüldü; Katil çoban çıktı!

SON DAKİKA | KATİL ÇOBAN ÇIKTI;
ÖLDÜRDÜĞÜ KESİNLEŞTİ, ZAMAN AŞIMIYLA YIRTTI!

1988 yılında işlediği başka bir cinayetten 12 yıl hapis yatan M.A'nın Rahşan affıyla serbest kaldıktan 2 buçuk ay sonra da Ayşe Kavak'ı öldürdüğü tespit edildi. Ayşe Kavak cinayetinden zaman aşımıyla kurtulan M.A. çıkarıldığı savcılıkça serbest bırakıldı.

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Son dakika | 21 yıllık kadın cinayeti çözüldü; Katil çoban çıktı!

21 YILDIR KAYIP KADININ CESEDİNİ "SABAH" BULDU

Kayseri'deki Yılanlı Dağı'ndaki bir kuyuda ceset olduğu söylentisinden yola çıkan Sabah Muhabiri Ali Altuntaş, dağa giderek birbirine yakın çok sayıda kuyuda 3 gün araştırma yaptı.

Son dakika | 21 yıllık kadın cinayeti çözüldü; Katil çoban çıktı!

ASIRLIK BİR KAR KUYUSU

Asırlık bir kar kuyusunda iskelet haline dönen cesedi bulan Sabah Muhabirinin durumu Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e anlatması üzerine valinin talimatıyla Kayseri Emniyetinde cinayetle ilgili özel ekip kuruldu.

Son dakika | 21 yıllık kadın cinayeti çözüldü; Katil çoban çıktı!

Kuyudan çıkarılan iskeletin 21 yıl önce kaybolan Ayşe Kavak'a ait olduğu ortaya çıktı.

SON DAKİKA