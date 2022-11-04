21 yıllık kadın cinayeti çözüldü! Katil çoban çıktı! Şoke eden görüntüler | Video

Kayseri'de bir kar kuyusunda bulunan kemiklerin 21 yıl önce kaybolan Ayşe Kavak'a ait olduğu tespit edilmişti. Polis, Ayşe Kavak'ın o dönemki cep telefonundan yola çıkarak katilin çoban M.A. olduğunu belirledi. M.A. 20 yıllık zaman aşımı dolduğu için serbest bırakıldı.