Kene ısırığına aferez tedavisi

Keneden bulaşan nadir bir hastalık olan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), her yıl sıcaklıkların artmasıyla özellikle Anadolu'daki birçok kentte vatandaşların ölümüne yol açıyor. Henüz bir tedavisi olmayan bu hastalıkta aferez tedavisi uyguladıklarını ve yüzde 90 oranında başarılı olduklarını belirten Kayseri Şehir Hastanesi Hematoloji ve Kemik İliği Nakli Direktörü Prof. Dr. Serdal Korkmaz, "Aferez aslında genel bir tanım ve 'ayırma' demek. Bunun altında onlarca tedavi metodu var, bunlardan biri de tedavi edici plazma değişimi. Damar yolu açtıktan sonra hastanın kanını dışarı alıyoruz. Aferez cihazına girdikten sonra kandan neyi uzaklaştırmak istersek onu uzaklaştırıyoruz ve temiz plazmayı diğer koldan geri gönderiyoruz. Kırım Kongo için plazmada virüse ait hastaya zarar veren maddeler var. Hastanın kanını cihazdan geçirirken plazmasındaki o zararlı maddeleri temizleyip temiz plazmayı diğer kolundan geri gönderiyoruz. Aferezde neyin tedavisini yapmak istiyorsak onu vücuttan uzaklaştırdığımız bir yöntem esasında. Henüz bu hastalığın tedavisi yok ve biz kliniğimizde hastalarımıza aferez tedavisi uygulayınca çok dikkat çekti. Ekibimle beraber Dünya Aferez Derneği'nin Abel Turner Genç Araştırmacı Ödülü'nü aldık" diye konuştu.Ellerindeki verilere göre Kırım Kongo'da yüzde 10-15 ölüm oranı olduğunu dile getiren Prof. Dr. Serdal Korkmaz şöyle devam etti: "Hastalar bize erken geldiği ve klinik tablo çok ağırlaşmadığı sürece diğer destek tedavileriyle beraber tedavi edici plazma değişiminin çok etkili olduğunu düşünüyoruz. Bizim insanımız son noktaya ulaşmadan hastaneye gelmiyor. Bazıları beyin kanaması, mide kanaması, idrardan kanama, gözyaşının kanlı akması gibi durumlarda geliyorlar. Bu hastalarda viral yük çok fazla oluyor. Tedavi edici plazma değişiminde geç kalındığı için viral yükü hemen düşüremiyoruz, bize zaman kalmıyor ve o hastalar vefat ediyor. Zamanında geldiklerinde plazma değişiminin yüzde 85-90 oranında etkin bir tedavi olduğunu düşünüyoruz. Hedefimiz bu yöntemi tüm dünyaya duyurmak ve uygulanan bir yöntem haline getirmek. Çünkü Kırım Kongo'nun hâlâ ilacı yok. Şu an tek tedavisi bu yöntem."