Kezban teyze, Emine Erdoğan’la buluşmasını anlattı: Çevreye, hayvanlara karşı çok duyarlı





Sağ olsun Belediye Başkanımız Süleyman Acar durumdan haberdar olunca bana yardım eli uzattı. Beni belediye bünyesinde işe aldı. 2 yıl boyunca belediyenin hamam kadrosunda çalıştım. Emeklilik için bir miktar borcum vardı sağ olsunlar büyük çoğunluğunu yine onlar ödedi. Emekli oldum, artık evdeyim. Atıklar sayesinde ve tırnaklarımla kazıya kazıya bu duruma geldim ve emekli oldum.