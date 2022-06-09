Kezban teyze, Emine Erdoğan’la buluşmasını anlattı: Çevreye, hayvanlara karşı çok duyarlı

Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan sıfır atık projesi kapsamında belediyeler atıkları ayrıştırmak için devreye girdi. Karton toplayarak hayatını idame ettiren Aydın, proje ile işsiz kalmaktan korktu. Ancak Kezban Aydın, teyze sıfır atık projesi kapsamında işe alındı. Kızılcahamam'da bir araya geldikleri Emine Erdoğan ile sohbet edip çay içtiklerini belirten Kezban Aydın, o anları ve hayat hikayesini SABAH ile paylaştı:
ENGELLİ KIZIMA BAKMAK İÇİN ÇÖP TOPLADIM
Oğlumu beyin kanaması yüzünden kaybettim. 38 yaşındaki engelli kızım ve onun çocuğuna bakmak için dişimi tırnağıma kattım. Ev temizliklerine giderdim. Engelli kızım için yıllarca çöplerden atık topladım. Günde 12 saat çöplerden atık kartonlar toplayıp satıyordum. Kızımın kulakları duymuyor, bir gözü görmüyor, konuşamıyor.
ATIKLAR SAYESİNDE EMEKLİ OLDUM
Ben 15 yıl boyunca çöplerden karton toplayarak geçimimi sağladım. Emine Hanımın öncülük ettiği sıfır atık projesi kapsamında belediye çalışanları tarafından artık bu işi belediyenin yapacağını öğrendim, çöp toplayamayacağım için korktum. Çalışmam ve emekli olmam gerekiyordu, bunu dile getirdim.
Sağ olsun Belediye Başkanımız Süleyman Acar durumdan haberdar olunca bana yardım eli uzattı. Beni belediye bünyesinde işe aldı. 2 yıl boyunca belediyenin hamam kadrosunda çalıştım. Emeklilik için bir miktar borcum vardı sağ olsunlar büyük çoğunluğunu yine onlar ödedi. Emekli oldum, artık evdeyim. Atıklar sayesinde ve tırnaklarımla kazıya kazıya bu duruma geldim ve emekli oldum.
"KARTONLARIMI ELİMDEN ALDIN AMA EMEKLİ OLDUM"
Emine Hanım'a da çöplerde gezdiğimi, yaşadığım sıkıntıları ve belediyedeki iş sayesinde emekli olabildiğimi anlattım. Emine Hanım'a 'Kartonlarımı elimden aldın, işsiz kaldım diye korktum ama sayende emekli oldum' dedim. Güldü. Birlikte çay içtik, kucaklaştık. Çok samimi ve güler yüzlüydü.
GELSİNLER GÖZLEME HÖŞMERİM YAPARIM
Emine Hanım'ı Cumhurbaşkanımız ile birlikte evime davet ettim. Emine Hanım 'Gözleme de yapar mısın?' dedi. Ben de 'Tabii yaparım' dedim. Gelsinler, onlara höşmerim ve gözleme yapacağım. Emine Hanım'a beni baba ile (Cumhurbaşkanımız) görüştürmesini rica ettim. Emine Hanım 'Ben aratırım' dedi. Çok mutlu oldum. Allah onlardan razı olsun sayelerinde emekli oldum, evimi aldım. Allah devletimize zeval vermesin.
SIFIR ATIK PROJESİNİ ÖNEMSİYORUM
Emine Erdoğan'ın sıfır atık projesini çok önemsiyorum ve beğeniyorum. Ben yıllarca bu iş sayesinde ekmek parası kazandım, evladıma baktım. Erdoğan baba sayesinde emekli oldum. Emine Hanım çevreye, doğaya, hayvanlara ve insanlara karşı çok duyarlı, hassas. Doğayı kirletmemek adına sıfır atık projesine herkesin dikkat etmesi gerekiyor.