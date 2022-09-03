Haberler Yaşam Haberleri Kırtasiye yardımı başvuruları e devlet üzerinden devam ediyor! Kırtasiye yardımı başvuru nasıl yapılır, başvurular ne zamana kadar sürüyor?
Giriş Tarihi: 3.9.2022 10:43 Son Güncelleme: 3.9.2022 10:43

Kırtasiye yardımı başvuruları e devlet üzerinden devam ediyor! Kırtasiye yardımı başvuru nasıl yapılır, başvurular ne zamana kadar sürüyor?

Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır sorusu, ebeveynler tarafından soruluyor. Kırtasiye yardımı, Eğitim Öğretim Yardımı adı altında e devlet üzerinden yapılıyor. Bunun yanında, kırtasiye yardımı ne kadar sorusu da velilerin sorduğu sorular arasında yer alıyor. E devlet üzerinden kırtasiye yardımı başvuru şartları öğrenilebiliyor. Peki, kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır? İşte Eğitim Öğretim Yardımı hakkında detaylar…

Kırtasiye yardımı başvuruları e devlet üzerinden devam ediyor! Kırtasiye yardımı başvuru nasıl yapılır, başvurular ne zamana kadar sürüyor?

Kırtasiye yardımı başvuruları devam ediyor ve birçok aile, kırtasiye yardımı başvuruları nasıl yapılır sorusunu yöneltiyor. Hükümet tarafından yürürlüğe koyulan Eğitim Öğretim Yardımı, e devlet üzerinden yapılıyor. Birçok vatandaş, kırtasiye yardımı ne kadar sorusunu yöneltiyor. Peki, kırtasiye yardımı nasıl yapılır? İşte detaylar!

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU EKRANI

Bu hizmeti kullanarak, şehit / gazi ve vazife malüllerine veya çocuklarına yılda bir kez ödenen eğitim yardımı için talepte bulunabilirsiniz.

E-DEVLET EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kırtasiye Yardımı başvurusu e-Devlet ekranı üzerinden "Eğitim Öğretim Yardımı Talebi" sayfasından gerçekleştirilmektedir. E-Devlet şifresi ile belirtilen sayfa üzerinden başvurular yapılabilmektedir.

KIRTASİYE YARDIMINI KİMLER ALABİLİR?

Eğitim ve öğretim yardımı, öğrenimi devam edenler,

Vazife veya harp malullüğü aylığı alanlar,

Bu hizmeti kullanarak, şehit / gazi ve vazife malüllerine veya çocuklarına yılda bir kez ödenmektedir.

KIRTASİYE YARDIMI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Kırtasiye yardımı, yılda bir defa olmak üzere 1 Eylül – 21 Aralık tarihleri arasında ödenir.

KIRTASİYE YARDIMI NE KADAR?

Kırtasiye yardımı ödemeleri 1.300 TL olarak belirlenmiştir.

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Kırtasiye yardımı başvuruları e devlet üzerinden devam ediyor! Kırtasiye yardımı başvuru nasıl yapılır, başvurular ne zamana kadar sürüyor?
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