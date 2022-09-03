Kırtasiye yardımı başvuruları e devlet üzerinden devam ediyor! Kırtasiye yardımı başvuru nasıl yapılır, başvurular ne zamana kadar sürüyor?

Kırtasiye yardımı başvuruları devam ediyor ve birçok aile, kırtasiye yardımı başvuruları nasıl yapılır sorusunu yöneltiyor. Hükümet tarafından yürürlüğe koyulan Eğitim Öğretim Yardımı, e devlet üzerinden yapılıyor. Birçok vatandaş, kırtasiye yardımı ne kadar sorusunu yöneltiyor. Peki, kırtasiye yardımı nasıl yapılır? İşte detaylar!